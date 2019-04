BLACKPINKが12月よりワールドツアーの日本公演「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN」を開催する。

日本公演は12月4日に東京・東京ドーム、2020年1月4、5日に大阪・京セラドーム大阪、2月22日に福岡・福岡 ヤフオク!ドームで開催される。BLACKPINK初のドームツアーとなり、計20万5000人の動員が見込まれている。なお4月22日23:59までにオフィシャルファンクラブ「BLINK JAPAN」に入会すると、チケットの第1弾先行抽選予約への申し込みが可能となる。

5月22日にはBLACKPINK初の日本公式フォトブック「BLACKPINK」が発売される。このフォトブックには、フランス・パリ、アメリカ・ニューヨークで撮影されたソロショットやグループショットを収録。初回限定特典としてA5判クリアファイル4種がランダムで収められる。Amazon.co.jpでは通常版のほか、メンバーのソロカットを表紙に使用した限定カバー4種の計5種が用意される。

BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN

2019年12月4日(水)東京都 東京ドーム

2020年1月4日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

※ROSEのEはアキュートアクセント付きが正式表記。