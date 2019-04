コーチェラ2019写真ギャラリー：テーム・インパラ、BLACKPINK、ビリー・アイリッシュまで

現地時間4月12日〜14日、4月19日〜21日の2週にわたってアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される世界最高峰の野外フェス、コーチェラ2019。すでに終了したウィークエンド1のうち、初日と二日目の写真が到着。米ローリングストーン誌による貴重なショットの数々を紹介する。



◎4月12日(土)



ターンスタイル



バックステージで撮影 Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ターンスタイル(2)



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Tomasa del Real



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



Tomasa del Real(2)



Tomasa del Realと一緒に踊るファン

Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



BLACKPINK



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Fan Fun in the Sun(日差しを存分に浴びる観客)



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



ジャネール・モネイ



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Pose(アート展示の前でポーズを決める来場者)



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



ケイゾー&スペシャルゲスト



左からトミー・リー(モトリー・クルー)、アレックス・ガスカース(オール・タイム・ロウ)、ヤングブラッド、ケイゾー、グランドサン、フランク・ズーモ(SUM41)

Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ケイシー・マスグレイヴス



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



モン・ラフェルテ



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



ティエラ・ワック



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



◎4月13日



ロザリア&J・バルヴィン



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ウィーザー



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ボブ・モージズ



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ヴァージル・アブロー



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Mr. Eazi



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ビリー・アイリッシュ



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Glow(輝き:ビリー・アイリッシュのファン達)



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



クリス(クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ)



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



テーム・インパラ



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



ケヴィン・パーカー(テーム・インパラ)



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



Confetti Showers(紙吹雪のシャワーを浴びるテーム・インパラの観客)



Photo:Sacha Lecca for Rolling Stone



070シェイク



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



ソフィー・タッカー



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Hangin With Kenny G(CHONの4人とケニーGの集合写真)



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



リトル・シムズ



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



シェイム



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



チャーリー・スティーン(シェイム)



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone



Hush Hush(コーチェラにおける”秘密の隠れ家”でセルフィーを撮る来場者)



Photo:Koury Angelo for Rolling Stone