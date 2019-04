ファン待望のBTSとホールジーが共演した最新MVが公開

BTSとホールジーがパーティーする「Boy With Luv」のミュージック・ビデオが到着した。また、BTSの最新アルバム『ペルソナ』も同日の4月12日にリリースされた。



いくつものティザー映像とともに期待が膨らむなか、待ちに待ったBTS(防弾少年団)の最新アルバム『MAP OF THE SOUL: PERSONA』からのタイトル曲でホールジーとのコラボレーションを果たした「Boy With Luv」のミュージック・ビデオがアルバムリリースと同日の米現地時間4月12日に公開された。



ミュージック・ビデオでは、BTSのメンバー7人が映画館、ダイナー、巨大なピアノの鍵盤、輝くイルミネーションの中ダンスする姿が映されている。どこにでもありそうなセットではあるものの、パステルカラーの衣装に身を包んだメンバーたちは魅力的だ。ビデオの後半では歌手のホールジーも参加してドライブからのダンスへと続く。ホールジーはバックアップボーカルを務めながらもいたるところで絶妙な「oh mu-mu-my」を挟んでいる。



4月12日の週末に始まったコーチェラ・フェスティバルでK-POPグループとして初めて参加したBLACKPINK同様、昨年のアメリカでのBTSの快進撃は凄まじいものだった。米現地時間4月13日土曜日にはアメリカの人気バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ(SNL)』に初出演し、5月4日からはカリフォルニア州パサデナを皮切りにLove Yourself: Speak Yourself ワールドツアーに挑む。







BTSのLove Yourself: Speak Yourself ワールドツアー公演日程

5月4日– カリフォルニア州パサデナ@ローズ・ボウル・スタジアム

5月5日 – カリフォルニア州パサデナ@ローズ・ボウル・スタジアム

5月11日 – イリノイ州シカゴ@ソルジャー・フィールド

5月12日– イリノイ州シカゴ@ソルジャー・フィールド

5月18日 –ニュージャージー州イーストラザフォード@メットライフ・スタジアム

5月19日 – ニュージャージー州イーストラザフォード@メットライフ・スタジアム

5月25日 – ブラジル、サンパウロ@アリアンツ・パルケ

6月1日 – イギリス、ロンドン@ウェンブリー・スタジアム

6月7日 – パリ、フランス@スタッド・ド・フランス

7月6日 – 日本、大阪府@ヤンマースタジアム長居

7月7日 – 日本、大阪府@ヤンマースタジアム長居

7月13日 – 日本、静岡県@エコパスタジアム

7月14日 – 日本、静岡県@エコパスタジアム