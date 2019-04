武井宏之「シャーマンキング」と、スマートフォン向けゲーム「パズル&ドラゴンズ」のコラボ企画が、4月22日10時から5月6日9時59分まで実施される。

期間中は主人公・麻倉葉をはじめ、葉の許嫁である恐山アンナ、葉と瓜二つの顔を持つ麻倉家始祖で大陰陽師のハオ、伝説のネクロマンサー・ファウストVIII世、熱きリーゼント野郎・梅宮竜之介らさまざまなキャラクターが登場。詳細は追って伝えられる。

「シャーマンキング」は、能力者(シャーマン)の主人公・麻倉葉たちの戦いを描く物語。1998年から2004年まで週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載され、単行本32巻、完全版27巻が刊行された。現在、新章となる「SHAMAN KING THE SUPER STAR(シャーマンキング ザ スーパースター)」が、少年マガジンエッジ(講談社)にて連載中だ。

(c)武井宏之/講談社 (c) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.