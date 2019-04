MAN WITH A MISSIONがライブツアー「MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon World Tour 2018/2019~JAPAN Extra Shows~」の初日公演を4月13日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて開催した。

「Chasing the Horizon World Tour 2018/2019~JAPAN Extra Shows~」は昨年6月にリリースされた5thアルバム「Chasing the Horizon」を携えたツアーの追加公演で、バンド史上初のアリーナ規模のツアーとなっている。初日となったこの日はJean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)が「MAN WITH A MISSION初ノアリーナツアーニヨウコソオイデクダサイマシタ!」とファンへ感謝の言葉を述べ、バンドはアルバム収録曲や人気曲などで会場を盛り上げていった。さらに彼らはフジテレビ系月9ドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」の主題歌「Remember Me」を初披露。優しい歌声と美しいコーラスで観客を酔わせた。

またこの公演のステージ上で「Remember Me」が5月6日に配信リリースされることも発表された。

MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon World Tour 2018/2019~JAPAN Extra Shows~(終了分は割愛)

2019年4月20日(土) 広島県 広島グリーンアリーナ

2019年5月3日(金・祝)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2019年5月11日(土)宮城県 ゼビオアリーナ仙台

2019年5月12日(日)宮城県 ゼビオアリーナ仙台

2019年5月18日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年5月21日(火)神奈川県 横浜アリーナ

2019年5月22日(水)神奈川県 横浜アリーナ

2019年6月3日(月)愛知県 ポートメッセなごや

2019年6月8日(土) 愛媛県 愛媛県武道館

2019年6月24日(月)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年6月26日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年6月29日(土)福島県 BACK BEAT

(撮影:酒井ダイスケ、石井麻木)