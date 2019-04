「メンバーを誇りに思う」AKB48チーム8 5周年記念コンサート2日目レポート

AKB48チーム8が4月13日(土)と14日(日)山梨県河口湖ステラシアターにて結成5周年記念コンサートを開催した。富士山をバックに行われた2日間4公演の模様をレポートする。



昨日より少し薄曇りとなった2日目・昼の部1曲目は『好きのタネ』からスタート。「あつくさせるぞー!」と山田菜々美の威勢のいい掛け声で会場も一気に熱気を増し、鹿児島県代表の新メンバー藤園麗センターの『走れペンギン』など5曲を披露。



『シャワーの後だから』『抱きしめられたら』などのセクシーなユニットが続いた後、先日卒業発表しこの日がラストコンサートの人見古都音と中野郁海が『スキャンダラスに行こう』をパフォーマンス。アンコールでは、左伴彩佳のピアノ伴奏による『アリガトウ』を披露し、人見古都音が一人前に出て歌うパートでは堪えていた涙が溢れてしまうメンバーも。



岡部麟は「チーム8って爆発的に人気が出たんじゃなくて、地道に地道にやってきたから、これからも地道に、仲間を大切に、これからも絆をどんどん深めて頑張りましょう! ファンの皆さんも“応援して”じゃなくて“一緒に”お願いします!」と改めてチーム8の結束と、ファンとの絆を再確認した。



最後の一曲は『蜂の巣ダンス』。横山結衣が「みんなで一緒に声出して、6年目も盛り上がっていきましょう!」と掛け声をかけ、全力のパフォーマンスで昼の部は幕を閉じた。



そして迎えた5周年記念コンサート最後の公演となる夜の部。えりななせ(小田えりなと吉川七瀬)の『アボガドじゃね〜し』や歌田初夏と小栗有以の『トイプードルと君の物語』など可愛らしいユニットから、立仙愛理など歌唱力のあるメンバー8名がボーカルユニットVOJA-tensionと共に『Bohemian Rhapsody』をアカペラで披露するなどバラエティに富んだユニットコーナーで会場を沸かせた後、「加入した当時の自分に一言アドバイス」というお題のMCでは、佐藤七海が言いにくそうに(デビュー当時の頑張りすぎていた自分に)「加減を知った方がいい……」と話すと、メンバーだけではなく会場からも笑いが起きた。



本編が終了後、振付師の牧野アンナ先生や栃木県代表で現在IZ*ONE専任活動中の本田仁美など10名からのお祝いコメントのVTRが流れた後、出演舞台千秋楽後に駆けつけた太田奈緒による『わるきー』からアンコールはスタートした。



昨日に続き、チーム8バンド“THE EIGHTLES(ザ・エイトルズ)”による演奏の後、最後の一曲を残したタイミングで「特報」が流れ、チーム8メンバー全員が出演するトヨタレンタカーのCM制作が決定したことが発表された。



このサプライズ発表にステージいるメンバーは喜びにあふれ、中野郁海は「6年目新しくチーム8がスタートするにあたって、トヨタさんから新しい課題をいただいた気がしますし、もっとたくさんの方にチーム8を知っていただきたいという私たちの願いを叶えてくださったと思います。トヨタさんの期待にも皆さんの期待にも応えていきたいので、6年目そしてこれからもずっと私たちの応援よろしくお願いします」と感謝の気持ちとこれからの決意を述べた。



卒業を間近に控えた人見と横道は、「最初こんなに人が集まるようになるなんて思えなかったのに、5年間でとっても成長できたと思うし、メンバーを誇りに思っているし、大好きで世界一のすごいチームだと思っているので、これらかもチーム8の応援よろしくお願いします」(横道)「最後のコンサートを今いるメンバー全員で立てて、5周年で終わることができて、いいチームに入ったなと思っています。これからもずっとチーム8は続いて欲しいと思っているので、最後までチーム8の応援をお願いします。」(人見)と、それぞれチーム8への愛を伝え、岡部から「お互いに頑張ろうね!」と言われると大きく頷いた。



最後は、この2日間4公演全てに出演した地元・山梨県代表の左伴が「メンバーやファンの皆様に支えられて今のチーム8があるんだなと思います。5年間経って徐々に人気が上がっていって、こんな大きな会場でもコンサートができるようになって、本当に誇りに思っています。皆さん2日間本当にありがとうございました!」と語り『47の素敵な街へ』でライブを締めくくった。





AKB48チーム8結成5周年記念コンサートin河口湖ステラシアター富士山麓エイト祭2019

開催日:4月13日(土)、14日(日)

会場:河口湖ステラシアター

出演:AKB48チーム8メンバー

観客数:4公演合計10,000人



〈14日(日)昼公演セットリスト〉

前座 桜の木になろう 人見

前座 今ならば 人見、山田菜

overture

1 好きのタネ ALL

2 微笑みのポジティブシンキング 横山、佐藤七、岡部、清水、佐藤栞、山田菜、山本、中野。人 見、倉野尾、宮里

3 青春のラップタイム 横山、佐藤七、岡部、清水、佐藤栞、左伴、服部、橋本、平野、山田菜、山本、中野、人見、吉田、倉野尾、宮里

4 走れペンギン ALL

5 僕はいない ALL

6 シャワーの後だから 左伴、立仙、人見

7 抱きしめられたら 佐藤栞、清水、横山

8 残念少女 倉野尾、宮里、吉田

9 キャンディ 服部、山田杏、橋本

10 She’s gone 佐藤七、岡部、山田菜、横山

11 Which one 山本、平野、藤園、春本、奥本

12 スキャンダラスに行こう 人見、中野

13 昨日よりもっと好き ALL

14 結晶 ALL

15 BABY BABY BABY ALL

16 初恋ドア ALL、小栗、下尾、坂口、谷川

17 奇跡の流星群 ALL

18 軽蔑していた愛情 横山、佐藤七、岡部、清水、佐藤栞、左伴、服部、橋本、平野、山田菜、山本、中野、人見、吉田、倉野尾、宮里

19 思春期のアドレナリン ALL

20 夢へのルート ALL

21 ジワるDAYS ALL、小栗

22 47の素敵な街へ ALL

〜アンコール〜

EN1 クロス 平野、橋本、服部

EN2 ギンガムチェック ALL

EN3 春の光、近づいた夏 ALL

EN4 アリガトウ ALL

EN5 蜂の巣ダンス ALL



〈14日(日)夜公演セットリスト〉

前座 近いのに離れてる 横山、谷川、佐藤七、岡部、小栗、歌田、横道、永野、山田菜、大西、濱、中野、下尾、高岡、倉野尾、宮里

Overture

1 RIVER ALL

2 挨拶から始めよう ALL

3 制服の羽根 13日昼メンバー

4 思春期のアドレナリン 14日昼メンバー

5 一生の間に何人と出逢えるのだろう ALL

6 汚れている真実 坂口、横山、谷川、佐藤七、小栗、横道、永野、山田菜、中野、倉野尾

7 アボガドじゃね〜し 吉川、小田

8 カフカとでんでんむChu! 寺田、濱、高岡、川原、奥原、伊藤、御供

9 恋愛禁止条例 大西、坂口、横道

10 トイプードルと君の物語 歌田、小栗

11 涙に沈む太陽 左伴、下尾、谷川

12 キスキャンペーン 高橋彩香、永野、高橋彩音

13 イイカゲンのススメ 佐藤朱、行天、小栗、下尾、左伴、坂口

14 Bohemian Rhapsody 横山、谷川、岡部、小田、歌田、平野、高岡、立仙

15 Generation change 横山、谷川、佐藤七、清水、高橋彩音、おだ、佐藤栞、歌田、服部、永野、山田菜、大西、奥原、奥本、行天、立仙、川原、倉野尾、山田杏、宮里

16 夕陽を見ているか? ALL

17 桜の栞〜チャイムはLOVE SONG〜ヤンキーソウル〜サヨナラの橋〜それでも好きだよ〜桜、みんなで食べた〜10年桜 坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、左伴、歌田、横道、高橋彩香、永野、大西、濱、中野、下尾、行天、高岡、吉田、川原、宮里

18 あまのじゃくバッタ 坂口、谷川、佐藤七、吉川、小田、佐藤栞、歌田、永野、山田菜、人見、下尾、行天、高岡、吉田、川原、倉野尾

19 へなちょこサポート ALL

20 星空を君に ALL

21 蜂の巣ダンス 坂口、横山、谷川、佐藤七、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、小田、佐藤栞、左伴、歌田、横道、永野、山田菜、大西、濱、中野、人見、下尾、行天、倉野尾、宮里

22 夢へのルート ALL

〜アンコール〜

EN1 わるきー 太田

EN2 OVERTURE ギター:歌田、吉川、ドラム:山田菜、谷川、キーボード:左伴、バス:行天、バイオリン:高岡、トランペット:清水、サックス:山本 (GM5のみ)、ボーカル:小栗、岡部、倉野尾、坂口、小田、太田

EN3 AKB 参上

EN4 GIVE ME FIVE!

EN5 生きることに熱狂を!

EN6 恋する充電プリウス ALL

EN7 47の素敵な街へ ALL