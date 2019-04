富士の夜空に花火で祝福 AKB48チーム8 5周年記念コンサート初日レポート

AKB48チーム8が4月13日(土)と14日(日)山梨県河口湖ステラシアターにて結成5周年記念コンサートを開催した。富士山をバックに行われた2日間4公演の模様をレポートする。まずは初日、13日のレポートから。



初日、13日の昼公演は地元・山梨県代表左伴彩佳がセンターの『蜂の巣ダンス』で元気に幕開けした。会場の屋根が開き、真っ青な快晴の空から太陽が降り注ぎ、メンバーのテンションとともに会場はヒートアップ。



途中MCで秋田県代表の谷川聖は「チーム8も最近選抜に選ばれたり、AKB48を代表して活動するメンバーも増えて、私も負けてられないと思う。AKB48全体を盛り上げられるような強いメンバーがこのチーム8からたくさん出て、そういう期待をしてもらえるメンバーになれるように、みんなで一緒にチーム8として頑張っていけたらいいなと思います」と6年目に向け意気込みを語った。



夜の部は、横道侑里センターでクールなタップダンスのパフォーマンスからスタート。エンターテイメント集団、梅棒・伊藤今人演出によるミュージカル『20年桜』では女子高生の3年間を20分間の ミュージカルで表現。メンバーによる華麗なオタ芸も披露し、濱咲友菜が「体幹がすごいからめちゃ めちゃうまい」と、意外にも小栗有以を高評価。MC中に一人で見事な全力オタ芸を再現する場面もあった。



アンコール明けには、1年ぶりの復活を果たしたチーム8バンド“THE EIGHTLES(ザ・エイトルズ)”により3曲が披露され、最後の曲『47の素敵な街へ』では夜空に花火が打ち上がりチー8結成5周年を祝福した。



またこの日の公演では、エイトくんオリジナルLINEスタンプ第2弾や、結成5周年を記念したボイススタンプの販売開始、そして茨城県代表の岡部麟が、地元で初の番組レギュラーが決定したこと(NHK水戸放送局放送のニュース番組『いば6』金曜日の月イチレギュラー※初回出演4月19日)が発表された。

AKB48チーム8結成5周年記念コンサートin河口湖ステラシアター富士山麓エイト祭2019

開催日:4月13日(土)、14日(日)

会場:河口湖ステラシアター

出演:AKB48チーム8メンバー

観客数:4公演合計10,000人



〈13日(土)昼公演セットリスト〉

前座 抱きしめたいけど 左伴

前座 となりのバナナ 左伴、服部

overture

1 蜂の巣ダンス ALL

2 抑えきれない衝動 坂口、谷川、佐藤朱、小栗、小田、左伴、横道、永野、大西、濱、下尾、行天

3 ペダルと車輪と来た道と 坂口、谷川、佐藤朱、高橋彩音、吉川、小栗、小田、左伴、横道、永野、大西、濱、下尾、行天、高岡、寺田

4 清純フィロソフィー ALL

5 永遠プレッシャー ALL

6 ジッパー 左伴、小田、佐藤朱

7 虹の作り方 寺田、高橋彩香、奥原、御供、伊藤

8 Bye Bye Bye 下尾、小栗、坂口

9 涙の表面張力 川原、大西、谷川、濱

10 ハートの独占権 行天、永野

11 パジャマドライブ 高橋彩音、歌田、吉川

12 Must be now 横道、高岡、谷川、小栗、濱

13 ぐぐたすの空 ALL

14 目を開けたままのファーストキス ALL

15 欲望者 ALL

16 初日 ALL

17 必然性 ALL、岡部、倉野尾

18 キスだって左利き 坂口、谷川、佐藤朱、高橋彩音、吉川、小栗、小田、左伴、横道、永野、大西、濱、下尾、行天、高岡、寺田

19 甘噛み姫 同上

20 大人列車 ALL

21 ジワるDAYS ALL

22 47の素敵な街へ ALL

〜アンコール〜

EN1 星空を君に ALL

EN2 手をつなぎながら ALL

EN3 一生の間に何人の人と出逢えるのだろう ALL

EN4 制服の羽根 ALL



〈13日(土)夜公演セットリスト〉

前座 耳を塞げ! 坂口、佐藤朱、清水、吉川、小田、佐藤栞、服部、橋本、永野、中野、人見、行天、川原

Overture

1 RIVER ALL

2 挨拶から始めよう ALL

3 制服の羽根 13日昼メンバー

4 思春期のアドレナリン 14日昼メンバー

5 一生の間に何人と出逢えるのだろう ALL

6 汚れている真実 坂口、横山、谷川、佐藤七、小栗、横道、永野、山田菜、中野、倉野尾

7 ハート型ウイルス 左伴、岡部、佐藤栞

8 クロス 平野、橋本、服部

9 嵐の夜には 吉田、横山、佐藤七、山田菜

10 Mystery line 宮里、倉野尾、立仙

11 唇、触れず… 中野、清水、山本

12 アイドルなんて呼ばないで 藤園、山田杏、春本、奥本

13 Bohemian Rhapsody 横山、谷川、岡部、小田、歌田、平野、高岡、立仙

14 ジワるDAYS 左伴、濱、吉田、中野、人見、横道、岡部、山本、谷川、高岡、小栗、吉川、平野、春本、藤園、川原、佐藤朱、坂口、橋本、高橋彩香

15 夕陽を見ているか? ALL

16 桜の栞〜チャイムはLOVE SONG〜ヤンキーソウル〜サヨナラの橋〜それでも好きだよ〜桜、みんなで食べた〜10年桜 坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、左伴、歌田、横道、高橋彩香、永野、大西、濱、中野、下尾、行天、高岡、吉田、川原、宮里

17 あまのじゃくバッタ 坂口、谷川、佐藤七、吉川、小田、佐藤栞、歌田、永野、山田菜、人見、下尾、行天、高岡、吉田、川原、倉野尾

18 へなちょこサポート ALL

19 星空を君に ALL

20 蜂の巣ダンス坂口、横山、谷川、佐藤七、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、小田、佐藤栞、左伴、歌田、横道、永野、山田菜、大西、濱、中野、人見、下尾、行天、倉野尾、宮里

21 夢へのルート ALL

〜アンコール〜

EN1 友達でいられるなら 人見、太田

EN2 OVERTURE ギター:歌田、吉川、ドラム:山田菜、谷川、キーボード:左伴、バス:行天、バイオリン:高岡、トランペット:清水、サックス:山本 (GM5のみ)、ボーカル:小栗、岡部、倉野尾、坂口、小田、太田

EN3 AKB 参上

EN4 GIVE ME FIVE!

EN5 生きることに熱狂を!

EN6 恋する充電プリウス ALL

EN7 47の素敵な街へ ALL