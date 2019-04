＠JAM2019にsora tob sakana、Task have Fun、転校少女*らの出演が決定

5月25日(土)と26日(日)の2日間、Zepp DiverCityにて開催される日本のポップカルチャーを紹介する音楽イベント、@JAM 2019の第3弾出演者が発表された。また、@JAMを盛り上げる期間限定ユニットR2K(アールツーケー)の結成も発表された。



今回発表されたのは26日(日)のDay2に出演する、sora tob sakana、Task have Fun、転校少女*、@JAMナビゲーターユニットのR2K(アールツーケー)の4組



R2Kは8月24日(土)25日(日)に横浜アリーナで開催される“@JAM EXPO 2019”を盛り上げるために結成された期間限定。転校少女*から塩川莉世、26時のマスカレイドから来栖りん、Task have Funから白岡今日花の3名が選抜され、5月26日(日)の“@JAM 2019”で初お披露目され、8月25日(日)の“@JAM EXPO 2019”をもって解散する。



なお“@JAM 2019”は2日間に渡って、アイドル3部構成で開催され、DAY1では、これまで出演経験がなかったグループやニューカマーに焦点をあてたROAD TO @JAM EXPO企画、夜の部では昨年好評だったメインステージ争奪LIVE企画を実施。Day2は、@JAMシリーズならではの豪華出演者によるスーパーオムニバスライブが実施される。



また、本日4月15日(月)12時よりオフィシャル3次先行受付も開始された。

〈オフィシャル3次先行受付〉

受付期間:4月8日(月) 12:00〜4月26日(金) 23:59

受付URL:http://r-t.jp/atjam2019

<Day2 〜SUPER LIVE〜公演詳細>

【内容】豪華出演者によるスーパーオムニバスライブ

【日時】 2019年5月26日(日)

【会場】 Zepp DiverCity(TOKYO)

【開場/開演】 13:00/14:00

【出演】

<第3弾出演者>

sora tob sakana/Task have Fun/転校少女*/R2K(@JAM ナビゲーターユニット)

<発表済出演者>

あゆみくりかまき/神宿/でんぱ組.inc/ナナランド/26 時のマスカレイド/ まねきケチャ and more…(50音順)







@JAM2019 第3弾発表出演者プロフィール



〈sora tob sakana〉

2014年7月結成。音楽プロデュースを照井順政(ハイスイノナサ、siraph etc)が手掛けており、ポストロック、エレクトロニカといったジャンルのサウンドを基調にした物語性の強い楽曲とイノセントな歌声、表情豊かなパフォーマンスが唯一無二の世界観を作り出している。

2015年10月27日に「フジヤマプロジェクトジャパン」よりシングル「夜空を全部」をリリース。その後、シングル「魔法の言葉」、アルバム「sora tob sakana」、ミニアルバム「cocoon ep」と立て続けにリリース。2017年4月30日には恵比寿LIQUIDROOMにて初の全編band setでの単独公演「月面の音楽隊」を開催、チケットはSOLD OUTとなった。

2018年2月12日には中野サンプラザにて主催イベント「天体の音楽会」を開催し、ワーナー ブラザース ジャパン、ポニーキャニオンというタッグを得て、様々な展開を行うことを発表。5月16日にミニアルバム「alight ep」にてメジャーデビュー。さらには7月1日には東京 国際フォーラムホールCにてワンマンライブを開催、大成功をおさめた。

7月から始まるTVアニメ「ハイスコアガール」のOPテーマを担当し、同テーマ曲収録のシングル「New Stranger」を7月25日にリリースした。2019年3月13日にはメジャー1stフルアルバム「World Fragment Tour」をリリースした。





〈Task have Fun〉

人生は課題(Task)だらけ、だったらそんなTaskを楽しみながらクリアしちゃおう! をコンセプトにしたアイドルユニット。容姿からは想像のつかないパワフルなパフォーマンスでオーディエンスを魅了する一体感のあるライブが、アイドルシーンの話題となる。

2017年10月新宿BLAZE、2018年6月東京 山野ホールでのワンマンライブを立て続けにsold out、2018年には2度の東名阪ツアーを開催し、品川ステラボールをファイナルにツアーを大成功で終演。2019年3月31日からはメンバーの地元である埼玉、東京、茨城を周り、ファイナルとして、6月23日マイナビBLITZ赤坂公演を開催するツアー、結成3周年記念「3のキセキ」を開催。そして、11月23日には中野サンプラザでの単独公演が決定している。





〈転校少女*〉

エモーショナルかつ文学的な楽曲をパワフルなステージングで表現する5人組アイドルグループ。018年9月に新体制となる。メンバーは塩川莉世、岡田夢以、松井さやか、渚まお、寺田葵。

2017年4月25日、プライベートレーベル「Transfer Girl Records」を設立、1stシングル「この世界にサヨナラして」がオリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング13位を獲得。 2017年に行った3rdワンマンライブ@O-WESTや4thワンマンライブ@新宿BLAZEをSOLD OUTさせる。

2018年3月27日2ndシングル「ショコラの独白」リリース。オリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング5位を獲得。初週オリコンポイント21,098枚、実売34,000枚を記録する。4月28日開催5thワンマンライブ@マイナビBLITZ赤坂につづき初の全国ツアー「Star Light Tour」初日、新メンバー・寺田葵を加え5人体制お披露目となった9月16日@山野ホールもSOLD OUT。10月16日に1stアルバム「Star Light」をリリース。オリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング9位を獲得。





〈R2K〉

転校少女*塩川莉世、26時のマスカレイド来栖りん、Task have Fun白岡今日花の3人で結成された期間限定ユニット。5月26日(日)の“@JAM 2019”で初お披露目され、8月25日(日)の“@JAM EXPO 2019”をもって解散する。期間中は楽曲リリースのほか様々なイベントへも出演し、@JAMの盛り上げ役としてはもちろんのこと、シーン全体の活性化を目指して活動する。