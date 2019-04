キュウソネコカミ、自身初の日比谷＆大阪城野音ワンマンライブ開催

キュウソネコカミが日比谷野外音楽堂と大阪城野外音楽堂にて、「DMCC REAL ONEMAN TOUR 2019 EXTRA!!〜アウトドアマウス〜」と題された野音ワンマンライブを実施することを発表した。



2010年に関西で活動をスタートさせたキュウソネコカミにとって、今回が初の野音での公演となっている。それぞれの日程は、7月15日に日比谷野外音楽堂、8月3日(土)大阪城野外音楽堂となっており、同公演のチケットのオフィシャル一次先行受付は来週4月17日よりスタートする。また、同公演の前には対バンツアーもスタートさせる予定だ。





<ライブ情報>



キュウソネコカミ

「DMCC REAL ONEMAN TOUR 2019 EXTRA!!〜アウトドアマウス〜」

会場:日比谷野外音楽堂

日時:2019年7月15日(月・祝)

OPEN 16:00 / START 17:00

問合せ:エイティーフィールド03-5712-5227





会場:大阪城野外音楽堂

日時:2019年8月3日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00

問合せ:清水音泉 06-6357-3666



TICKET: 全席指定 4800円(お土産付)



先行受付:オフィシャル1次 4月17日(水)18:00 〜 4月25日(木)23:59

先行URL:http://w.pia.jp/t/kyuso-outdoormouse/





・全国対バンツアー

「試練のTAIMAN TOUR 2019」



2019年5月2日(木) Zepp Sapporo w.) 04Limited Sazabys

2019年5月8日(水) 金沢EIGHT HALL w.) 打首獄門同好会

2019年5月9日(木) 新潟LOTS w.) coldrain

2019年5月17日(金) 高松festhalle w.) BLUE ENCOUNT

2019年5月21日(火) 広島CLUB QUATTRO w.) BRAHMAN

2019年5月22日(水) 周南RISING HALL w.) BRAHMAN

2019年6月5日(水) 川崎CLUB CITTA w.) CreepyNuts

2019年6月6日(木) 新木場STUDIO COAST w.) ORANGE RANGE

2019年6月11日(火) Zepp Nagoya w.) My Hair is Bad

2019年6月12日(水) 浜松窓枠 w.) HEY-SMITH

2019年6月17日(月) 滋賀U★STONE w.) the telephones

2019年6月18日(火) なんばHatch w.) the telephones

2019年6月21日(金) Zepp Fukuoka w.) KEYTALK

2019年6月30日(日) 仙台PIT w.)東京スカパラダイスオーケストラ





お問い合わせ:ビクターエンタテインメント Getting Better Records 03-5467-6616

キュウソネコカミ公式HP:http://kyusonekokami.co