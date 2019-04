声優が出演する音楽イベント「声優紅白歌合戦」が14日、舞浜アンフィシアター(千葉県浦安市)で開催され、関智一さん、武内駿輔さん、横山智佐さん、日高のり子さん、中川翔子さん、小松未可子さん、平野綾さんら豪華22組の声優陣が登場。「涼宮ハルヒの憂鬱」「機動武闘伝Gガンダム」「サクラ大戦」ほか、自身の持ち歌や出演作品のアニメソングなどで歌合戦を行った。

声優紅白歌合戦は、発起人である声優の中田譲治さんのTwitterでのつぶやきから企画。歌唱する出演者は声優のみで、「定期公演化を想定した、声優ファンや出演声優にとって1年の風物詩となる祭典」を目指して企画・開催された。

イベントは「いつから声優は歌い出したのか?」という杉田智和さんのナレーションと共に声優の歌に関する映像が流れた後、司会をつとめる諏訪部順一さんと植田佳奈さんが登場し、出演全員を呼び込み開幕。紅組の平野綾さんがトップバッターとして、自身が涼宮ハルヒを演じたアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の挿入歌「God knows…」を披露。観客はスタンディングでペンライトを振り回し、盛り上がっていた。

さらに、大塚明夫さんが「昭和ブルース」(メタルギア ソリッド ピースウォーカー)、平川大輔さんが「水中飛行論における多角的アプローチ」(Free!)を熱唱したほか、コラボコーナーでは日高さんと中川さんによる「トップをねらえ!~Fly High~」や、岩男潤子さんと平野さんによる「創聖のアクエリオン」など意外な組み合わせで観客をどよめかせた。

後半戦は「サクラ大戦」のヒロイン・真宮寺さくら役の横山さんが、「ゲキテイ(檄!帝国華撃団)」を、関さんがドモン・カッシュ役で主演を務めた「機動武闘伝Gガンダム」の「戦闘男児~鍛えよ勝つために~」を歌唱。すると、間奏でドモンの師匠・東方不敗/マスター・アジア役の秋元羊介さんが登場し、関さんと共に劇中の名ぜりふを決めた。

歌合戦の結果は、観客が持つ「紅」「白」が書かれたうちわの数で決められ、第1回は白組が勝利。最後は「FLOW」の「GO!!!」(アニメ「NARUTO」を全員で歌った。終了後、2020年に第2回が行われることも発表された。

◇セットリストは以下の通り(敬称略)

M01 God knows… 平野綾 M02 銀河鉄道999 武内駿輔 M03 昭和ブルース 大塚明夫 M04 手のひらの宇宙 岩男潤子 M05 愛としか呼べない 堀内賢雄 M06 Shooting Star 井上喜久子 M07 水中飛行論における多角的アプローチ 平川大輔 M08 ブルーバード 井上ほの花

※「コラボアヴァン」コーナー M09 チャンピオン 大塚明夫・黒田崇矢 M10 トップをねらえ! ~Fly High~ 日髙のり子・中川翔子 M11 創聖のアクエリオン 岩男潤子・平野綾 M12 桜 井上和彦・内田直哉・堀内賢雄

M13 コンディション・グリーン~緊急発進~ 笠原弘子 M14 必ず景色は変わる 黒田崇矢 M15 ゲキテイ(檄!帝国華撃団) 横山智佐 M16 戦闘男児~鍛えよ勝つために~ 関智一・秋元羊介 M17 Maybe the next waltz 小松未可子 M18 Day you laugh 豊永利行 M19 空色デイズ 中川翔子 M20 ああ 電子戦隊 デンジマン 内田直哉(コーラス:勝杏里・飯島肇) M21 ハート ないしょ/2 日髙のり子 M22 誰がために 井上和彦

※エンディング・結果発表

M23 GO!!! 全員歌唱