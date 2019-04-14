明治安田生命J1リーグ第7節が13日から14日にかけて各地で行われた。
ヴィッセル神戸はホームでサンフレッチェ広島と対戦。神戸は前半に先制し、1点返されたものの、古橋亨梧のゴールで勝ち越したまま前半を終える。しかし後半、広島は柏好文のゴールで振り出しに戻すと、攻勢を強め、渡大生が70分、73分と連続ゴールで勝ち越し。広島が後半に逆転し勝利した。
FC東京はホームに鹿島アントラーズを迎える。永井謙佑が5分、ヘディングで叩き込みFC東京が先制する。続く16分、29分とディエゴ・オリヴェイラが技術を見せ追加点を挙げる。鹿島は55分にレオ・シルバがミドルシュートで1点を返すも、前半のリードに追いつけず、3－1で敗れた。
今節の結果は以下の通り。
■J1第7節全結果
セレッソ大阪 0－1 北海道コンサドーレ札幌
横浜F・マリノス 1－1 名古屋グランパス
FC東京 3－1 鹿島アントラーズ
サガン鳥栖 0－1 川崎フロンターレ
ジュビロ磐田 1－2 清水エスパルス
ガンバ大阪 0－1 浦和レッズ
ヴィッセル神戸 2－4 サンフレッチェ広島
大分トリニータ 2－0 ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ 1－1 松本山雅FC
■J1順位表
1位 広島（勝ち点17／得失点差＋8）
2位 FC東京（勝ち点17／得失点差＋7）
3位 大分（勝ち点15／得失点差＋5）
4位 名古屋（勝ち点13／得失点差＋9）
5位 横浜FM（勝ち点12／得失点差＋3）
6位 鹿島（勝ち点11／得失点差＋1）
7位 浦和（勝ち点11／得失点差－2）
8位 川崎（勝ち点10／得失点差＋2）
9位 湘南（勝ち点10／得失点差＋1）
10位 神戸（勝ち点10／得失点差0）
11位 札幌（勝ち点9／得失点差－3）
12位 松本（勝ち点8／得失点差－2）
13位 C大阪（勝ち点7／得失点差－2）
14位 磐田（勝ち点6／得失点差－1）
15位 G大阪（勝ち点6／得失点差－4）
16位 清水（勝ち点5／得失点差－7）
17位 仙台（勝ち点4／得失点差－5）
18位 鳥栖（勝ち点4／得失点差－10）
■J1第8節対戦カード（4月19日～20日）
▼19日
19：00 川崎 vs 湘南
19：00 広島 vs FC東京
▼20日
13：00 札幌 vs 横浜FM
13：00 浦和 vs 神戸
14：00 松本 vs 鳥栖
14：00 名古屋 vs 磐田
15：00 鹿島 vs 仙台
15：00 清水 vs C大阪
16：00 G大阪 vs 大分