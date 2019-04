1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(7~13日)は、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の興行収入が2億円を突破したニュースや、声優で歌手の三森すずこさんが、新日本プロレスのレスラー、オカダ・カズチカ選手と結婚した話題などが注目された。

7日、人気スマートフォン用ゲームが原作のテレビアニメ「あんさんぶるスターズ!」が7月7日からTOKYO MXほかで順次放送されることが分かった。アイドルユニット「Trickstar」「fine」「紅月「UNDEAD」「Ra*bits」「2wink」が描かれたキービジュアル第1弾も公開された。

8日、ブシロードの「DJ」をテーマにした新プロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」が、アニメ化、ゲーム化されることが分かった。プロジェクトのメインキャラクターのシルエットも公開された。

9日、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の興行収入が累計2億円を突破したことが明らかになった。同作は第1章「I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ」が3月2日から32館で公開され、興行収入が約1億2000万円、観客動員数が約7万人を記録。23日に公開された第2章「II カケル×ジョージ×ミナト」と合わせて興行収入が2億円、動員数が13万人を突破した。

10日、バンド「RADWIMPS」が、新海誠監督の新作劇場版アニメ「天気の子」(7月19日公開)の主題歌や音楽を担当することが明らかになった。2016年8月に公開され、大ヒットした劇場版アニメ「君の名は。」に続き、RADWIMPSと新海監督が再びタッグを組む。

10日、テレビアニメ「メルヘン・メドヘン」で未公開になっていた第11、12話が25日、AT-Xで放送されることが分かった。第11話が25日午後7時半、第12話が同日午後10時に放送される。同作は、18年1~3月に第1~10話が放送され、第11、12話は放送が延期されていた。

10日、鈴木央(すずき・なかば)さんのマンガのテレビアニメ新シリーズ「七つの大罪 神々の逆鱗」が今秋、放送されることが分かった。十戒との戦い、メリオダス、エリザベスの因縁や世界の秘密が描かれ、物語はクライマックスに向かう。

12日、歌手の三森すずこさんがオカダ・カズチカ選手と結婚したことを自身のブログで発表した。三森さんは「私事で恐縮ですが、この度、新日本プロレスのオカダ・カズチカさんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。オカダ選手も自身のTwitterで結婚を報告した。

13日、12日に公開された劇場版アニメ「名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)」(永岡智佳監督)の公開初日の動員が31万3724人、興行収入が4億2246万5000円だったことが分かった。同日、東京都内で行われた同作の公開記念舞台あいさつで発表された。昨年公開されヒットした前作「名探偵コナン ゼロの執行人」の公開初日を超える記録で、好スタートを切った。