明治安田生命J3リーグ第6節が13日と14日に各地で行われた。
首位に立つギラヴァンツ北九州はホームでアスルクラロ沼津に0－2で敗れ、今季初黒星を喫した。2位カマタマーレ讃岐はAC長野パルセイロに
ここまで5連敗と勝利のなかったFC東京U－23はヴァンラーレ八戸に1－0で勝利し、今季初白星を飾った。敵地でガイナーレ鳥取と対戦した藤枝MYFCは2－1で競り勝ち、勝ち点で北九州、讃岐に並んだ。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第6節
FC東京U－23 1－0 ヴァンラーレ八戸
ガンバ大阪U－23 1－2 ロアッソ熊本
ギラヴァンツ北九州 0－2 アスルクラロ沼津
いわてグルージャ盛岡 1－2 カターレ富山
SC相模原 1－2 ブラウブリッツ秋田
ガイナーレ鳥取 1－2 藤枝MYFC
カマタマーレ讃岐 0－1 AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC 0－3 Y.S.C.C.横浜
セレッソ大阪U－23 3－2 ザスパクサツ群馬
■J3順位表
1位 C大23（勝ち点13／得失点差＋5）
2位 北九州（勝ち点13／得失点差＋4）
3位 讃岐（勝ち点13／得失点差＋3）
4位 藤枝（勝ち点13／得失点差－1）
5位 岩手（勝ち点9／得失点差＋1）
6位 富山（勝ち点9／得失点差0）
7位 G大23（勝ち点8／得失点差＋4）
8位 八戸（勝ち点8／得失点差＋1）
9位 秋田（勝ち点8／得失点差＋1）
10位 沼津（勝ち点8／得失点差＋1）
11位 熊本（勝ち点8／得失点差0）
12位 群馬（勝ち点7／得失点差0）
13位 相模原（勝ち点7／得失点差－1）
14位 長野（勝ち点6／得失点差－2）
15位 福島（勝ち点6／得失点差－3）
16位 YS横浜（勝ち点6／得失点差－5）
17位 鳥取（勝ち点5／得失点差－3）
18位 F東23（勝ち点3／得失点差－5）
■J3第7節（4月26日、27日、28日）
▼4月26日
19：00 群馬 vs G大23
▼27日
13：00 秋田 vs 北九州
13：00 藤枝 vs 長野
▼28日
13：00 八戸 vs 福島
13：00 YS横浜 vs F東23
13：00 相模原 vs 讃岐
13：00 沼津 vs 熊本
13：00 鳥取 vs 岩手
14：00 C大23 vs 富山