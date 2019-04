工藤静香がカバーアルバム「Deep Breath」を6月12日に発売する。

彼女がカバーアルバムをリリースするのは、2008年発表の「MY PRECIOUS -Shizuka sings songs of Miyuki-」以来およそ11年ぶり。“リラックス”や“リセット”をテーマに掲げた「Deep Breath」にはオールディーズナンバーのほか、エド・シーラン「SHAPE OF YOU」、アデル「RUMOUR HAS IT」など洋楽10曲のカバーが収められる。アルバムは通常盤のほか、「ポニーキャニオンショッピングクラブ」ではフォトブックとエプロンを同梱した完全受注生産盤も販売される。

また工藤は本作の発売を記念し、6月から7月にかけてライブツアー「工藤静香Acoustic Live Tour 2019 POP IN 私とピアノ~Deep Breath~」を開催。6月13日の東京・たましんRISURUホールから7月28日の岐阜・バロー文化ホールまでの11会場で公演を行う。

工藤静香 コメント

日々の生活の中で、やらなければならない事が沢山あり、深く息をする事を忘れてしまっている方が多いと思います。

例えばコーヒーを一杯飲む間だけでも、このアルバムをかけて一曲だけでもいいので深く息をしながら聴いてほしい。

そしてリセットが出来るアルバムを作りたいと思ったのが今作のリリースのきっかけです。



全曲洋楽カヴァーにしたのは、何も考えずにリラックスをしたい時に、言葉がダイレクトに入ってくる日本語ではなく、英語の方がふわっと、心地よく入ってくると思ったからです。

一曲だけでもいいので深く息をしながら聴いて、リセットしていただけたら嬉しいです。



そして、家事をする時、キッチンに立つ時、車に乗る時、様々なシチュエーションでこのアルバムを聴きながらプチリラックスをしていただきたいです。



特にスローな歌を聴いて

“鼻から吸って口から出す”

基本的なことですが、深く呼吸をする事を私もこのアルバムを聴いて心掛けています。



若い世代から高年齢、幅広い年齢層の方々にこのアルバムを聴いていただいて一息ついて欲しいという願いでタイトルを「Deep Breath」にしました。私自身も先ず座って一曲深く息をしながら聴いて、それから大急ぎでお料理をしています笑



皆さまもこのアルバムを聴いて、リラックスの時間を見つけて下さい。

工藤静香「Deep Breath」収録曲(曲順未定)

・PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER

・HOW HIGH THE MOON

・I WISH YOU LOVE

・HEARTBREAK HOTEL

・COME ON A MY HOUSE

・FOR SENTIMENTAL REASONS

・TURN ME ON

・RUMOUR HAS IT

・EX-FACTOR

・SHAPE OF YOU

工藤静香Acoustic Live Tour 2019 POP IN 私とピアノ~Deep Breath~

2019年6月13日(木)東京都 たましんRISURUホール

2019年6月19日(水)奈良県 なら100年会館

2019年6月21日(金)富山県 高周波文化ホール

2019年6月22日(土)石川県 本多の森ホール

2019年6月28日(金)東京都 日本青年館ホール

2019年7月6日(土)三重県 尾鷲市民文化会館

2019年7月15日(月・祝)埼玉県 行田市産業文化会館

2019年7月18日(木)千葉県 習志野文化ホール

2019年7月21日(日)愛知県 安城市民会館 サルビアホール

2019年7月27日(土)大阪府 ラブリーホール

2019年7月28日(日)岐阜県 バロー文化ホール