指原莉乃、福岡卒業公演でファンからのサプライズに涙

4月28日に横浜スタジアムでの卒業コンサートを控える指原莉乃が4月13日、HKT48の地元・福岡にて最後の劇場公演に出演した。

HKT48の拠点、福岡のパピヨン24 ガスホールでの卒業公演、演目はチームHの「RESET」公演。オープニングから指原カラーの黄色一色のペンライトと「莉乃ちゃん」コールに迎えられた指原は「今日はいっぱい思い出作りたいと思います!」と笑顔。



MCで指原との思い出をそれぞれのメンバーが話す中、田中美久は「いっぱい思い出がありすぎて、ひとつひとつが大切な思い出です!」と漠然としたエピソードを話してしまい、まわりから「薄い!!」と突っ込まれる場面も。指原からも「もっと具体的にないの?」と突っ込まれ、悩んだ田中は「……一緒に美味しいもの食べました」とまたもや漠然としたエピソードに、笑いが起きた。



アンコールではサプライスで、指原最後の作品となるHKT48シングル『意志』を披露し、Team Hのキャプテン・松岡菜摘が指原に向けて感謝の手紙を読みあげると、それまで笑顔だった指原も涙。メンバーにメッセージを伝えた後に「泣いたんだけど!」と、おどける場面もあったが、「公演に出る回数は多くはなかったですけど、(ファンの)皆さんのおかげですごく楽しかったし、公演に出るのが好きでした」と話し、メンバーに対しても「ファンの皆さんが時間をとって見に来てくれているということを意識して、ステージに立ってください」とメッセージを送った。



アンコール最後の楽曲『引っ越しました』では、ファンが指原カラーの黄色のブーケとペンライトを掲げる逆サプライズの演出もあり、指原をはじめ、ステージ上のメンバーも涙。



そして異例のダブルアンコールでは、真っ白のドレスに着替えた指原が再び登場し、ソロ楽曲『私だってアイドル!』を披露。メンバーに向けて再び「これからのHKT48をよろしくね。大変なこともあると思うけど、背負い過ぎず、楽しんでいてほしいなと思います」とメッセージを送ると、AKB48としてのラストシングル『ジワるDAYS』を全員で披露。



最後に指原は「すごく今清々しい。卒業コンサートもあるし、大感謝祭もあるけど、すごく清々しくて次が楽しみ。気持ちもいっぱい伝えられたので満足というか、感謝でいっぱいです。今日はありがとうございました」と挨拶。盛大な拍手に包まれる中、最後に大号泣する松岡はなから花束が渡され、指原莉乃最後の公演は幕を閉じた。



今後、指原は4月28日に横浜スタジアムでの卒業コンサート、5月28日にマリンメッセ福岡での大感謝祭に出演予定。

2019年4月13日(土) 開演17:00

HKT48 チームH 「RESET」公演

指原莉乃 卒業公演セットリスト

出演:秋吉優花・伊藤優絵瑠・上野遥・神志那結衣・駒田京伽・坂口理子・指原莉乃・田島芽瑠・田中菜津美・田中美久・豊永阿紀・松岡菜摘・渡部愛加里・村重杏奈・本村碧唯・松岡はな(前座:今田美奈・植木南央・熊沢世莉奈・下野由貴)



前座 檸檬の年頃 今田美奈・植木南央・熊沢世莉奈・下野由貴

M0 overture (HKT48 ver.)─

M1 RESET ALL

M2 洗濯物たち ALL

M3 彼女になれますか? ALL

M4 ウッホウッホホ ALL

M5 制服レジスタンス 指原莉乃・松岡はな・村重杏奈

M6 奇跡は間に合わない 坂口理子・田中菜津美・松岡菜摘

M7 逆転王子様 田島芽瑠・本村碧唯・渡部愛加里

M8 明日のためにキスを 伊藤優絵瑠・上野遥・神志那結衣・豊永阿紀

M9 心の端のソファー 秋吉優花・駒田京伽・田中美久

M10 毒蜘蛛 ALL

M11 オケラ ALL

M12 ホワイトデーには・・・ ALL

M13 ジグソーパズル48 ALL

EN1 星空のミステイク ALL

EN2 夢の鐘 ALL

EN3 意志 ※サプライズ楽曲 ALL

EN4 引っ越しました ALL

WEN1 私だってアイドル! ※サプライズ楽曲 指原莉乃

WEN2 ジワるDAYS ※サプライズ 楽曲ALL