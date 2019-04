古着のオンラインショッピング、失敗しないための攻略法

ダメージデニムからアーティストTシャツまで、服そのものが製造中止になっても、ヴィンテージは永遠なり。今やネットで世界中のヴィンテージアイテムをゲットできる時代になった。そこで、ローリングストーン誌がオンラインショッピングで失敗しない方法をいくつか伝授する。



昨今、アパレルチェーン店Targetをのぞいてみて、「ヴィンテージ風」の洋服やアクセサリーを見ない日はない。ダメージデニムからアーティストTシャツ、いい具合にくたびれたレザージャケットまで、ヴィンテージルックは決して廃れることはないだろう。



「昔を懐かしむ気持ちのあらわれだと思うわ」というのは、トロントを拠点に活動するエイヴリー・プルーズ氏。映画『ジェレマイア・ターミネーター・リロイ』で、クリステン・スチュワートとローラ・ダーンのためにヴィンテージのデザイナーブランドの服を引っ張り出してきた衣装デザイナーだ。「ある時期にバンドにはまったことがあるなら、Tシャツ1枚で当時のことや、その時聞いていたアーティストのことを思い出せるの」と彼女は続けた。「ほとんどの場合、ヴィンテージTシャツは着心地がいいのよ。ほら、前の持ち主がボロボロに着つぶしてるでしょ」





Universal Pictures Content Group



最近では、ヴィンテージは小売業者にとっても個人にとってもビッグビジネスだ。週末かけてフリーマーケットや古着ショップを回るのもいいが、いまでは前よりもかなりの数のサイトでヴィンテージが手に入るようになった。ユーザーはどんなものでもネットで検索して、物色して、注文できる。掘り出し物を見つける秘訣は、購入ボタンを押す前にしっかりリサーチして、本当に買うべきかどうか判断すること。今回は、オンラインでのヴィンテージショッピングを成功へ導くヒントをいくつかご紹介しよう。





・どこで買ったらいいの?



特定の品物を探しているなら、まずはeBayからあたるのが一番。ヴィンテージの洋服やアクセサリーの最大かつもっとも人気のマーケットプレイスだ。幅広い在庫数は、高級品やデザイナーもの、レアな一点ものまで何でも揃っている。



「ヴィンテージに関しては、弊社ではレトロなお宝ものやアクセサリーなど、驚きの品ぞろえを誇っています。世界中の売り手が毎日出品していますからね」と言うのは、eBayでバイヤーエンゲージメント開発のグローバル担当、ブラッドフォード・シェルハンマー氏。



利点は、eBayには使いやすいフィルター機能がついていること。買い手は有名ブランドのTシャツとか、1960年代のアーティストジャケット、1990年代のドクター・マーチンなど、欲しいスタイルやブランド、年代で絞り込むことができる。「それに」とシェルハンマー氏はさらに続ける。「珍しいデザイナーもののコートをお探しの方、ヴィンテージもののロックバンドのTシャツを集めている方、はたまたチャンピオンのスウェットやクリスチャン・ディオールの90年代のサドルバックといった流行アイテムをお探しの方、あらゆる予算に応じて豊富なスタイルを用意しています」



もうひとつのおすすめサイトはEtsyだ。一時期は手芸ファンやDIY愛好家たちの溜まり場だったが、いまでは豊富な知識と熱心な専門業者が運営する、センスもよくて保存状態も良好なヴィンテージ専門店が世界中から集まってきている。eBayと同じく、商品を直接購入することもできるし、売り手にコンタクトして値段交渉することもできる(もしくは、何点かの洋服をまとめ買いするもよし)。「以前Grimesのビデオ撮影用に、ヴィクトリア朝のドレスをEtsyから購入したの。ロサンゼルスのヴィンテージストアで買うよりも破格の値段で見つけちゃったわ」というのは、CMやセレブリティのスタイリストを務めるターナー氏。ジュリア・マイケルズやキム・ゴードン、DJポーター・ロビンソンなどを顧客に抱えている。



デザイナーものをお探しなら(ヴィンテージのバッグ、ジュエリー、靴など)、信用できるサイトが安心だ。たとえばWhat Goes Around Comes Aroundは、高級ヴィンテージ品に関しては国内有数の品ぞろえを誇る。ニューヨークやビバリーヒルズ、マイアミ、ハンプトンなどに実店舗を構えつつ、webサイトでは一点もののオーダーメイドのガウンからロレックスの激レアウォッチまでなんでも見つかる。What Goes Around Comes Aroundはケンダル・ジェンナーやアダム・レヴィーンらセレブリティも御用達。彼らのお目当ては、店舗――webサイトも含め――が誇る高価なヴィンテージTシャツだ。





最近では、ASOSのような人気のオンラインショップもヴィンテージ戦線に参入している。ASOSマーケットプレイスには男女問わず、選りすぐりのヴィンテージTシャツやデニム、ジャケット、アクセサリーをいくつも取り扱っているし、Urban Outfittersでもオンライン限定で、ヴィンテージや一点ものを販売している。これまで見かけたものには、クリスチャン・ディオールのヴィンテージのタキシードや、90年代のPoloのシャツ、絞り染めやカモフラージュのプリントなど。オンラインショップサイトFarfetchでも、かなりの量のヴィンテージ商品を取りそろえている。シャネル、フェンディ、グッチ、ルイ・ヴィトン、なんでもござれ。スニーカーマニアに愛されているのがStockXだ。ここは「入札落札形式のマーケットプレイス」で、売り手と買い手がエアジョーダン・レトロやストリートウェアなどを売買している。こうしたサイトで買い物することのメリットは、多くのサイトが毎週プロモーションコードを発行したり、ディスカウントセールをやっていること。ヴィンテージアイテムにも適用されるので、新品と一緒に購入可能だ。



最後の手段は「Instagramね。自分の服選びにすごく重宝してるわ。急なビデオ撮影で予算が2ドルしかないときに、手持ちのもので代用しているの」とターナー氏。



プルーズ氏も同じ意見だ。「私はEtsyとeBayで、ヴィンテージのグラフィックとかバンドのTシャツを探すのが好きよ。(でも)Instagramもいいものが見つかるわ。とくにニッチなものを探してるときはね」



・どこを見るべきか?



人によっては、ヴィンテージTシャツに目がない人もいれば、入手困難な特別なアイテムにこだわる人もいる。ケイシー・マスグレイヴスのスタイリストを務めるエリカ・クラウド氏のお目当てはいつも、いい感じに着古されたレザーやスウェードのジャケットと、ヴィンテージのリーヴァイス、「あとはきれいな古い羽織や着物。一番のお気に入りは修理工のつなぎ」



クラウド氏いわく、マスグレイヴスは「私と同じで、どんなヴィンテージも大好き」だと言う。マスヴレイヴスがネルソンと共演する際には、ヴィンテージのウィリー・ネルソンのTシャツを見つけてきた。彼女はまた、女優ビジー・フィリップスのTV番組『Busy Tonight』でもスタイリングを手がけているが、フィリップスはヴィンテージに今どきのデザイナーの服を合わせるのが好きだという。「(ヴィンテージものが)個性や自分らしさを演出してくれる」とクラウド氏。「それでいてクラシックなの」



どこを見るべきか。コレクターでないのなら、普段使いできるものがいいだろう。縫い目がちゃんとしていて、お直しされていないもの。仕立てがよければ、評判のいいデザイナーの服ならとくに、何年でも着られるはずだ。「ヴィンテージを見極める一番いい方法は、服やカッティング、生地感のクオリティを見ること」とプルーズ氏は言う。「大金をはたいて買ったデザイナーの服は別として、ヴィンテージを着たときの高級感は、ほかでは味わえないわ」



もうひとつのチェックポイントは、目で見てわかるシミや、洗濯で落ちない変色がないかどうか。非常にしなやかで、いい具合にくたびれているヴィンテージのグレイトフル・デッドのTシャツも、脇汗や食べこぼしのシミがついていたら、着ていくのには勇気がいるだろう(将来転売しようと思ったときに、なかなか売れないのは言わずもがな)。



本物とバッタものの見分け方



すべてのヴィンテージが同じように作られているわけではない――すべてのヴィンテージが「本物のヴィンテージ」だとも限らない。偽物と本物を見分ける一番の方法は、「タグを見ること」とクラウド氏。「ほとんどのヴィンテージTシャツや服のメーカーは、今ではもうほとんど存在していないの」



お探しのものがデザイナーもののヴィンテージなら、代わりに商品を鑑定してくれるサイトもある。プレーズ氏のおすすめはEntrupyというアプリ。欲しい商品をスクリーンショットすると、AIのアルゴリズムが画像を分析し、真偽のほどを判断してくれる。あるいは、ヴィンテージの専門業者やショップに持って行って鑑定してもらう。「ちゃんとしたヴィンテージデザイナーの取り扱い業者なら、本物かどうか鑑定してくれるはずよ」





シェルハンマー氏いわく、eBayでは出品されている商品が本物かどうかを確かめ、偽物が出品されないようにいくつもの対策を講じているという。「万が一、買い手が偽物を購入したのではと思った場合に備えて、eBayでは返金保証制度を設けています。実質すべての取引に適用しているので、すぐにご利用いただけます」



もうひとつ裏技を。「私のおすすめは、売り手のアカウントをみて、評判がいいかどうかを見ること。それと、画像や商品説明を細かくチェックすること」とシェルハンマー氏。「あとは恐れずに、売り手にどんどん質問を投げてみることです」



それと、注意して読むこと。70年代、80年代、90年代、はたまた2000年代のオリジナルのアーティストやコンサートのTシャツをeBayで見つけても、新品の服にプリントしたレプリカだったりする。そんな時はたいてい「ヴィンテージ風」と表示されているものだ。「アーティストの特定のツアーや公演のオリジナルTシャツは、商品説明にちゃんと記載されているものです。ツアーの年や全体のコンディション、プレミア価値なども書き添えられていますよ」とシェルハンマー氏は言う。



自分の好みに”ぴったり”合うものを



最終的に、ヴィンテージは自分のファッションスタイルはもちろんのこと、個性やライフスタイルに訴えるものでなくてはならない。多くの人々が、ヴィンテージファッションで自分らしさを表現したり、あるいは過去を振り返ったりしている。







今年のグラミー賞でクラウドは、マスグレイヴスに組みひも付きの真っ赤なヴィンテージのジャンプスーツをスタイリングした。ロサンゼルスのパレス・コスチュームで見つけたお宝だ。「ケイシーがドリー・パートンのトリビュートステージで共演するので、往年のドリー・スタイルで行くことにしたの」とクラウド。しかも極めつけは、「誂えたみたいにピッタリだったの。サイズ直しはいらなかったわ。ファストファッションが流行る前だから、ディテールやデザインに細かい工夫がされていて、クオリティも全然良かった」



「私がヴィンテージを好きな理由は、私が扱うジャンルはとくに、つねにストーリーがあるところね」とプレーズ氏は付け加えた。「(服には)前の持ち主の人生がある。私の仕事はその物語を語り継いでいくことなの。仕事で使った服に思い出話がついてくるなんて、最高のボーナスだわ」