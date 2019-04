人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版第1話「虹を越えたその先に」が、テレビ東京ほかで15日深夜から順次、放送される。

波乱のプリズムキングカップが終わり、一条シンは華京院学園高等部の1年生になり、エーデルローズの新入生たちも一つずつ学年が上がる。新環境下、シンはこれからの生活に胸躍らせる。しかし、シュワルツローズ総帥・法月仁の魔手が、再びエーデルローズに忍び寄る。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ。男性キャラクターが歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作「Shiny Seven Stars」はテレビアニメ版に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。