渡辺志保×DJ YANATAKE「2019年最注目のラッパー、ブルーフェイスの魅力」

毎回、ヒップホップにまつわる特定のトピックを選んで、じっくり深掘りして伝えていこうという連載「INSIDE OUT catch up!」。今回は話題の新鋭のトピックから。



※この記事は現在発売中の「Rolling Stone JAPAN vol.06』に掲載されたものです。



DJ YANATAKE(以下Y):今年も、年が明けて3カ月くらい経つけど、例年に比べてもっと何かあってもいいのかな?っていう感じはあるね。



渡辺志保(以下、S):少しスロウな印象はありますかね。今年に入って気になる新人はいますか?



Y:とにかく、ブルーフェイスかな。今、名前を知っておかないとヤバいと思うし、クラブでもDJが一番彼の曲を掛けてるくらいの存在だよね。



S:しかも、一晩に何回も掛かっちゃうくらいですしね。



Y:ある日を境に、俺のSNSがブルーフェイスだらけになっちゃって。ちょうど彼がCash Money Westとサインしたくらいかな? とにかく、彼の顔を見ない日はないくらいだった。USのシーンはある新人が出てくると、あらゆる手段を使って彼のことを盛り上げるという向きがあるからね。でも、なんでこんなに人気なんだろう?



S:……イケメンだから?



Y:それもある(笑)。最初の頃はオフビートのフロウが人気を集めてるのかな?と思ったんだけど、彼のイケメンさも人気の秘訣になってるのかな。











S:あとは、クリップスをレペゼンしながらも、ブラッズに所属するYGやカーディ・Bともリミックスを作っているところも新しいと感じたし、とにかく若者の間でミームとして超バズっているのがデカいですよね。ブルーフェイスがインタビューで「俺は、金になって戻ってくるならいくらでもミームになる」と答えていたんですけど、それって、最近の子の考え方なのかなと思いました。まあ、ドレイクは既に進んでミームになっていますけど。日本のラッパーの子にも、最近はそれだけ割り切って考えている子がいるのかな?



Y:SNSをうまく使う世代、ってことだよね。物心ついたときにはすでにSNSがあるわけだし、ちょっと炎上した人がすぐに病んじゃう……みたいな感覚ではもはやないんだろうね。



S:今年に入ってからは、国内のリリースのほうがなんだか目につくなという印象です。



Y:やっぱりKOHHのアルバム『untitled』がいきなり出たのは驚いたよね。



S:LOOTAの『Gradation』と同時発表でね。



Y:ONE OK ROCKのTakaとの新曲MV「I Want a Billion」のMX4Dバージョンを渋谷の109前で公開するという仕掛けもすごく面白かった。







S:海外の人と話していて、やっぱりKOHHくんのことは大体の人が知ってるんですよね。この間、初めて韓国に遊びに行ったんですが、韓国に住んでるアメリカの男の子も「It G Ma」を通してKOHHくんのことは知っていて。今回のアルバム『Untitled』はそういったユニバーサル感もありましたね。



Y:最近、KEN THE 390がペルーでライブを盛り上げている様子がインスタグラムにUPされていたしね。それが全部イコールとは思わないけど、「It G Ma」以降、日本語のまま海外でも盛り上がる機会が増えてきているのかなと感じるよね。



S:Higher Brothersは、フックでは英語を使っていることもあるにしろ、中国語のままラップして今や全米をツアーするまでになっていますし。



Y:今までは考えられないくらいの流れになってきてるよね。





Y:KOHHのアルバムの後、KANDYTOWNや、そのメンバーであるKEIJUからもサプライズ・リリースが続いたのも印象的だったな。一時期のUSのリリース状態を見ているような感じがした。



S:ドレイクとかジェイ・Zとか、一時期、みんなそういった形でリリースをしてましたもんね。ただ、今の日本のシーンを見ていると、サプライズ・リリースは一長一短というか、必ずしもいい結果を残しているわけではないなと感じますね。やっぱり埋もれてしまう作品も多いと思うし、リスナーもサプライズに慣れてしまって、「ああ、またか」と思われることも増えてきそう。そうなってしまうのであれば、正攻法で告知をするほうが結局いい結果に繋がるのではとも思ってしまいます。



Y:日本ではまだ目新しいリリース手法に見えるのかもしれないけどね。KOHHのアルバムは、いわゆるCD売上のチャートのほうではあまり振るわなかったという結果が出ているみたいだけど、日本コロムビアのサイトではすごく売れたみたい。だから、レーベル側がオリコンのチャートとかそういうところも無視して仕掛けてるんだったら、それはそれで画期的だし、かっこいいよね。それって、<オリコンの呪縛>みたいなものから解き放たれているのかな、と。



Y:日本でも、ストリーミングがダウンロードの売り上げを抜いたと言われているけど、思いのほか、速かったなと感じますね。今や、ダウンロードしてデータを持っていないといけないのは、DJくらいじゃない? むしろダウンロードするのがダサい、みたいな風潮にすらなっていると思うけど。



S:でも、データとしてちゃんと保有しておきたいというリスナーもいますから。そういえば、ストリーミング関連でいうと、つい最近デ・ラ・ソウルの話題がニュースになりましたよね。もともとストリーミング解禁されていなかった彼らの初期の作品が、レーベルのTommy Boyを通じてストリーミング解禁されてしまった。メンバーはサンプリング許諾の問題があるから足踏みしていたにも関わらず、レーベル側が押し切ってしまって「訴えられたら後から考える」と言っていたみたいで。取り分もレーベルが90%でアーティストが10%というバランスだという。



Y:当時はストリーミングという概念もなかっただろうし、どの時点で取り決められた契約なんだろうね?



S:そのニュースを聞いたときに、私も「何でもストリーミングで聴けるから、自分のCDやデータは処分しちゃってもいいや」という考えに至るのは危険だなと思ってしまって。あと、10年くらい前に発表された、J.コールやA$APロッキーたちのミックステープって、一般的なストリーミング・サービスには登録されていないんですよね。そうすると、一生聴かないままのリスナーが増えていくんじゃないかと……。SpotifyやApple Musicはすごく便利ですけど、それに頼るあまり、自分のライブラリが全てそうしたサービスに頼ったものになってしまう、というのはある意味危険かな、と思ってしまいました。



Y:確かに、デ・ラ・ソウルの作品じゃないけど、ストリーミングのプラットフォームに登録されていないと、そもそも作品自体が存在しないもの、と認識されてしまいそうだよね。





Y:そういえば、今年のグラミーはどうだった?



S:グラミーはやはり女性へのスポットライトが目立ったかな。個人的には、ニューヨーク出身の三児の母でもあるシンガー、アリシア・キーズが司会をした点、そしてオープニングから、レディー・ガガ、ジェイダ・ピンケット・スミス、ジェニファー・ロペス、さらにはミシェル・オバマが登場したところがハイライトでしたね。ただ、全体的に去年より盛り上がりに欠けたのかなとは思います。



Y:でも、主要部門のうち二つ(レコード・オブ・ザ・イヤー/ソング・オブ・ザ・イヤー)をチャイルディッシュ・ガンビーノの「This Is America」が受賞したという結果もあったよね。これらは、あれだけケンドリック・ラマーやジェイ・Zですらも取れないと言っていたカテゴリーで。最優秀レコード・オブ・ジ・イヤーを獲得したヒップホップ・アーティストはこれが初めて、と。



S:長い道のりでしたね(笑)。でも、ここまで世の中にインパクトを与える曲じゃないと、ラップ楽曲でこうした賞はもらえないんだなと思いましたね。



Y:ヒップホップのド真ん中にいる、っていうタイプの曲ではないもんね。しかも、ガンビーノは役者として『スター・ウォーズ』とかにも出ているくらいだから。



S:グラミー委員会も「ヒップホップ・シーンと我々との間にはいまだ溝がある」と言っていたくらいですからね。なんとなく、総じて凡庸であったなという印象ですね。カーディ・Bの最優秀ラップ・アルバム賞の受賞はうれしかったけど、それもリスナーに超バッシングされてしまって、あのカーディがInstagramのアカウントを削除してしまうという出来事があった。とはいえ、数日後には復活していましたけどね。他にも、ドレイクも受賞スピーチでグラミー賞そのものに釘を刺すようなことを言ったり、アリアナ・グランデも受賞式を欠席して、自宅で実況ツイートをしたりしていたくらいですから、また一つ、アーティストとの溝が深まってしまったのかなとも感じました。



Y:対して、アカデミー賞のほうが変革的な印象があるのかな。グラミーは保守感が否めなかった感じもするよね。個人的には、<スーパーヒーローものは受賞どころかノミネートすらされない>と言われてきたオスカーの舞台で、『ブラック・パンサー』が3部門も受賞して、『スパイダーマン:スパイダーバース』も長編アニメーション部門を受賞したと。MARVEL作品が4つも受賞したところも、時代が動いたのかなという感じがしたな。アカデミー歌曲賞は、ケンドリック・ラマーとSZAがパフォーマンスするのではという予想もあったけど、結局はレディー・ガガとブラッドリー・クーパーの「シャロウ ~『アリー/スター誕生』 愛のうた」だったね。



S:二人のパフォーマンスもすごかったですよね。







Y:「シャロウ」のパフォーマンスは、グラミー賞のほうが好きだったな、個人的には。アカデミー賞では映画の世界観そのままだったけど、グラミーのときはそれを越えてレディー・ガガとして歌ったわけで、あの人間力みたいなものに圧倒されちゃった。あと、Netflix映画の『ROMA』があそこまでいろんな賞を総ナメしたのも印象的だった。日本の映画賞レースで、果たしてストリーミング・サービスの限定作品がノミネートされることってあるのかな? アカデミー賞では、そこの数歩先を見せられた気がした。Netflix映画が高く評価されることが増えると、今後、映画の興行収入ランキングも変わっていくかもしれないよね。



S:『ROMA』は、日本でも劇場公開が決まりましたよね。Netflixからスタートして、追って劇場で公開されるという、順序が逆のことが起きている。そこが興味深い。



Y:そうだ、『スパイダーバース』は、普通にヒーローものとしても楽しめる娯楽映画なんだけど、メッセージがたくさん盛り込まれている作りになっている。黒人のスパイダーマンや女の子のスパイダーマンも出てきて、ジェンダーや人種を超越したヒーローが活躍する。そこにカルチャーの要素もいろいろ落とし込まれているんだけど、その軸になっているのがヒップホップなんだよね。音楽やファッションもそうなんだけど、ヒップホップの世界観を中心にすることで、そうしたトピックを全て繋げることができる。それが長編アニメーションとして評価を受けているということが、とてもいいことだなと。



S:ヒップホップ・ファンとしては、スパイク・リーが初ノミネートから30年を経て、やっとアカデミー賞のトロフィーを勝ち取ったというトピックもうれしかったですね。



Y:作品賞で『グリーンブック』が受賞したということにすごく腹を立てていたみたいだけどね。



S:スパイク・リーが作った『ブラック・クランズマン』は脚色賞を受賞したわけですけど、あの作品も、もともとは原作があったというか実話を元にしているんですよね。しかも、その実話をだいぶ脚色している。でも、原作者のほうはそこに異論はなくて「自分の人生の一部をスパイク・リーが映画化して不満に思う人なんているわけがないよ!」とまで言っている。対して、『グリーンブック』も実話を元にした映画ではあるんですが、主人公として描かれている黒人ピアニスト、ドン・シャーリーの遺族からは「嘘のシンフォニー」とまで酷評されている作品でもある。『ブラック・クランズマン』とはあらゆる意味で対極的な映画だと思います。『ブラック・クランズマン』は黒人による、黒人のための映画ということを一つの誇りにした作品であるとも思うし、スパイク・リーも、その観点から腹立たしさを禁じ得なかったのではと思いますね。この辺りのことは、日本の映画ファンやヒップホップ・ファンの方にも、ぜひ二つの作品を見比べてみてほしいなと思います。