OGRE YOU ASSHOLE、7月に渋谷WWW Xでワンマン開催

OGRE YOU ASSHOLEが7月19日、渋谷WWW Xにてワンマンライブを開催する。



昨年9月に日比谷野音にて複数のスピーカーを用いた立体音響「クアドラフォニック・サウンドシステム」の試みを成功させ、4月13日には代官山UNITにて自主企画としてニュージーランド出身のソフト・サイケなカルト・アイコン "コナン・モカシン" を招聘するなど、挑戦的な活動を続けるOGRE YOU ASSHOLE。



最近のライブでは新曲を複数披露するなど新たなフェーズへの突入をみせる彼らのプレミアムなワンマンとなりそうだ。





<イベント情報>



OGRE YOU ASSHOLE Live at WWW X

2019年7月19日(金)WWW X

料金:前売 4000円(税込 / ドリンク代別 / オールスタンディング)

時間:OPEN 18:30 / START 19:30

出演:OGRE YOU ASSHOLE

チケット一般発売:5/11(土)

e+ / ローソンチケット[L:73159] / チケットぴあ[P:150-273] / LINE TICKET



OGRE YOU ASSHOLEオフィシャルHP先行予約受付:

http://www.ogreyouasshole.com/

4/13(土)21:00〜4/22(月)23:59



問い合せ:HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

主催:HOT STUFF PROMOTION

企画制作:Office ROPE / HOT STUFF PROMOTION

公演詳細:https://www-shibuya.jp/schedule/011055.php