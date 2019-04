アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の1~7日の1位は、人気ゲーム「グランブルーファンタジー」(グラブル)に登場するサンダルフォンのキャラクターソングCD「Ain Soph Aur ~GRANBLUE FANTASY~」でした。

◇先週の結果

サンダルフォンは、屈指の人気を誇る男性キャラクターで、テレビアニメ「キャプテン翼」の若林源三や、「SSSS.GRIDMAN」のアンチの声優を務めた鈴村健一さんが声を担当。キャラクターソングCDのリリースが発表された時点で話題となりました。今回首位を獲得した「Ain Soph Aur ~GRANBLUE FANTASY~」は「グラブル」のキャラクターソング第16弾となります。

3位には、テレビアニメ「ゆるキャン△」の志摩リン役などで知られる声優の東山奈央さんの2枚目のアルバム「群青インフィニティ」がランクイン。テレビアニメ「かくりよの宿飯」のオープニングテーマ「灯火のまにまに」などシングル曲を中心に収録していて、東山さんの持ち前の表現力、歌唱力が楽しめる一枚となっています。

4位には、SFアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」のリミックスアルバム「PSYCHO-PASS Sinners of the System Theme songs + Dedicated by Masayuki Nakano」が登場しました。今年公開された新作劇場版アニメ3部作のオープニング曲、エンディング曲のほか、テレビシリーズ、過去の劇場版に使用されたテーマ曲をロックユニット「BOOM BOOM SATELLITES」の中野雅之さんがリミックス。作品の世界観を味わえる内容となっています。

ほかにも、6位には、人気アニメ「ガンダム」シリーズの放送40周年を記念したノンストップミックスCD「機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX」、7位には、平成31年間にリリースされたアニソンをセレクトし、DJ和さんがノンストップミックスに仕上げた「平成アニソン大賞 mixed by DJ和」が入りました。

◇今週の動向

スマートフォン向けブラウザーゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のキャラクターソングCD「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 01」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Ain Soph Aur ~GRANBLUE FANTASY~」 GAME MUSIC シングル

2位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 15 Jelly PoP Beans」 ロコ(CV:中村温姫)/舞浜歩(CV:戸田めぐみ)/永吉昴(CV:斉藤佑圭)/周防桃子(CV:渡部恵子) シングル

3位 「群青インフィニティ」 東山奈央 アルバム

4位 「PSYCHO-PASS Sinners of the System Theme songs + Dedicated by Masayuki Nakano」 中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES) アルバム

5位 「東京喰種トーキョーグール AUTHENTIC SOUND CHRONICLE Compiled by Sui Ishida」 Various Artists アルバム

6位 「機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX」 Various Artists アルバム

7位 「平成アニソン大賞 mixed by DJ和」 Various Artists アルバム

8位 「愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~」 HE★VENS シングル

9位 「Safe and Sound」 Roselia シングル

10位 「A DECLARATION OF ×××」 RAISE A SUILEN シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。