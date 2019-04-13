高橋一生の1stシングル「きみに会いたい -Dance with you-」が6月5日にリリースされる。
本日4月13日（土）からテレビ朝日系で放送開始のドラマ「東京独身男子」の主題歌で、高橋にとって歌手デビュー曲となる「きみに会いたい -Dance with you-」。同楽曲は宮本浩次（エレファントカシマシ）が作詞作曲、プロデュースを担当した。シングルにはこの曲のほか、カップリングとしてエレカシ「赤い薔薇」のカバーと、両楽曲のインストゥルメンタルバージョンが収められる。また初回限定盤に付属のDVDには、「きみに会いたい -Dance with you-」のミュージックビデオのディレクターズカットバージョンが収録される。
高橋一生「きみに会いたい -Dance with you-」収録曲
CD
01. きみに会いたい -Dance with you-
02. 赤い薔薇
03. きみに会いたい -Dance with you- Instrumental
04. 赤い薔薇 Instrumental
初回限定盤付属DVD
・きみに会いたい -Dance with you- Music Video director's cut
テレビ朝日系「東京独身男子」
2019年4月13日（土）23:15～
※以降毎週土曜日23:15より放送