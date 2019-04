インスピレーション源はサウナ、食品まつりが生み出すダンス・ミュージックの秘密

電線愛好家として知られる女優、石山蓮華が気になるアーティストを毎回ピックアップ。今回は名古屋出身のトラックメイカー、食品まつり a.k.a foodmanに登場してもらった。



近所の裏路地でクセのある個人商店を見つけたときのような胸騒ぎがした。



テクノ、ジューク、フットワーク、アンビエント、ノイズ……ジャンルを横断しながら作られる楽曲はどれを聴いても「食品まつり」独特の音だ。



2012年にNYのレーベル「Orange Milk」よりカセットテープ100本のリリースという超ニッチなデビューをし、昨年にはLAの「Sun Ark」よりアルバム『ARU OTOKO NO DENSETSU』とNYの「Palto Flats」からEP『Moriyama』をリリース。



さらに国内外のイベントに出演、七尾旅人やあっこゴリラなどとの楽曲制作など、活躍の範囲は広くて先鋭的だ。



「ウワ音だけのダンス・ミュージック」をイメージして制作された『ARU OTOKONO DENSETSU』のなかでも『337』はベース音を使わない、三三七拍子のユーモラスなダンス・ミュージックだ。この音楽はどこからやってきたのだろう。







「音楽始めたのが19歳の頃なんですけど、あんまり人に聴かせることもなく何となく楽しくやってました。中古のサンプラーを買ってゲップの音とか録音して、ギャギャッ、ギュギュッって。ボタンを押したら音が出るっていうのが単純に楽しかった。けれど、28歳くらいの頃は迷走してて。もうちょっとテクノ寄りの曲で自分なりにカチッとミックスとかもやってたんですけど、うまくいかなくて”やっぱスキルねぇな”って悩んでました。



そこから自分のスタイルを作る突破口になったのはフットワークですね。シカゴのゲットーの人たちの音楽なんですけど、ダンス・ミュージックらしい規則もなくてグニャグニャグニャっとリズムの取り方もおかしいし、完成度20%ぐらいでバーンと出してて、それがまた格好いいんですよね。彼らからしたら100%なのかもしれないけれど、ザクッと作ってパパッと出したみたいな感じがあって、まさに初期衝動で作ってる。



彼らの曲を聴いて、もっと自由な姿勢でいいっていうのを教えられました。元々すごい面倒くさがりっていうか、バッとできちゃったらそのままいっちゃいたいんですよ。プラモデルでいうとバリが出たような状態のまま出すのも味があっていいっていうか、完成されたものってよりかは若干未完成な状態のものを出すほうが好きなんですよね。



粘土遊びみたいに粘土の塊をグニグニ触ってたら形になってきて”ライオンっぽいな”と思ったら途中から寄せていくみたいな感覚です。



あとはちょっと笑える要素の音を入れたりしてユーモアを出しています。「笑える」と言っても面白いボイスネタを入れるのではなくて、ヴォーカルがめっちゃでかいとか変なバランスになってるとか、そういうところに萌えるんです。今は完成されたものよりも、ちょっと未完成なものに惹かれます。



音楽って形のない芸術なんで、自分が聴いている聞こえ方と他の人の聞こえ方が同じだとは限らないし、正解もない。世界中には何十億人もいるし、ニッチな音楽でもわかってくれる人はいるんだと思いました。そもそも人の意見ばかり気にするとワケわかんなくなるし、自分がいいと思ったらいいやって。そんな感じで気にならなくなっちゃいました。それでも行き詰まったときはサウナです」(食品まつり/以下同)



「SAUNA」「MIZU YOUKAN」「MOZUKU」。



これらの曲名には、徒歩圏内の生活を愛する食品まつりのまなざしが表れている。顎ヒゲにくしゃくしゃの笑顔、気さくな近所のおじさんのようでいて、語るエピソードからは日常と過激を行き来するバランス感覚が見える。



「『SAUNA』は笹塚のマルシンスパからインスピレーションを受けて作りました。サウナと水風呂の箱庭みたいな場所で、サウナ、水風呂、休憩所に最短距離で行けるからサウナトランス状態に持っていきやすいんですよ。





一時期はエクストリームな入り方にハマっていて、とにかく水風呂の冷たいスーパー銭湯が好きでした。水風呂って冷たくても15℃ぐらいで、だいたい普通だと17℃ぐらいなんですけど、そこは5℃なんです。むちゃくちゃなんですよ。冷たいっていうか痛いんです。だから入って10秒ぐらいするとすぐ出なきゃいけない感じで。めちゃくちゃ冷えてからまた常温に戻るとき、とてつもないトランス状態になって、ウオー!みたいな。



でも、サウナ、水風呂、休憩ってやっているうちにバッドトリップ状態に入ったときがあって。トランスしてたら昔あった嫌なことの記憶が逆流してきて”うわヤバい”みたいな。それはすぐに温かいお湯に入って取り戻したんですけど。”なんで俺はサウナでこんなことにならなきゃいけないんだ”と思って。その後、湯船に浸かってサウナにさくっと入って、商店街をトコトコ歩いたときに”これやな”って思い出したんです。気持ちいいことばっか考えてたけどこっちだったんだなと。原点回帰して、最近はゆるい感じで楽しんでます」



偏愛と先鋭は切っても切り離せない。



サウナの話をする彼からはその日一番の笑顔が出た。日常をぐるぐると過ごす中で面白いものを見つけるのは楽しい。



わたしも電線を愛でるのが大好きだ。



深夜0時からの電線架替え工事をめまいがするまで眺め続けたり、電線を礼讃する文章を書いたりしたあげく、瞼の裏でも電線がチカチカしたこともあった。食品まつりは好きなものと向き合い続け、自家中毒になって溺れてしまうことはないのだろうか。



「音楽でも生活でも、まず自分なりにいってみて引き戻すことは多いです。音楽だと、エクストリームなダンス・ミュージックとか、ノイズとか激しいものを聴いてる人が最終的にまったりとしたハウス・ミュージックに戻ってくるみたいなこともあるような気がしてて。



僕がエクストリームな入り方してたサウナから、銭湯に普通に入るようになったこととも結構似てんじゃねぇかなって、だからどうってことはないんですけど。



正直というか、自分に嘘つけない。思ったことをそのままやっちゃうみたいなとこはあるかもしれないですね。興味あることだとワーッといくんですけど、そうじゃないと単純に体が動かなくなっちゃう。



ただ音を出すことが楽しいっていうのが根本にあるので、そこを変えちゃったら何のためにやってるのかわかんなくなるので。やっぱり自分のためにやることがいいんじゃないかなと、そのほうが楽しいですよね。



ライブだと今日はダンス・ミュージックだなとか、その日の環境に合わせてどういう感じにしようかとか考えるんですけど、作品に関しては好きなようにやるからこそ、自分を出せるんじゃないですかね」









右:食品まつり a.k.a foodman

2018年に発表したアルバム『ARU OTOKO NO DENSETSU』とEP『Moriyama』が海外でも高く評価されている名古屋出身のトラックメイカー/絵描き。シカゴ発のダンス・ミュージック、ジューク/フットワークを独自に解釈した音楽でNYのOrange Milkよりデビュー。七尾旅人、あっこゴリラなどとのコラボレーションのほか、Unsound、Boiler Room、Low End Theory出演、ディプロ主宰のMad Decentからのリリース、英国の人気ラジオ局NTSで番組を持つなど国内外で活躍。2月にはアップリンク渋谷で個展「ARU OTOKO NO TENJI」を開催した。



左:石山蓮華

埼玉県出身。「石山蓮華の電線礼讃オリジナルDVD」発売中。主な出演作は、映画「思い出のマーニー」、舞台「遠野物語-奇ッ怪 其ノ参-」、ラジオ「アフター6ジャンクション」、テレビ「ナカイの窓」など。趣味は電線、配線の写真を撮ること。