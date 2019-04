OGRE YOU ASSHOLE、コナン・モカシンとの2マン公演を明日4月13日に開催

OGRE YOU ASSHOLEがホストを務め、これまでマーク・マグワイア(エメラルズ)、ミヒャエル・ローター(ノイ!/ハルモニア)といった海外アーティストを迎えて開催してきた2マン・ライブ企画「DELAY」が復活。初来日のコナン・モカシンを迎えて、明日4月13日(土)に東京・代官山UNITで開催される。



ニュージーランド出身のコナン・モカシンは、2010年の1stアルバム『フォーエヴァー・ドルフィン・ラヴ』で一躍注目を浴びると、レディオヘッドのツアーサポートやシャルロット・ゲンズブールのプロデュースに抜擢される。その後、東京にあるホテルの一室でレコ―ディングされた2ndアルバム『キャラメル』(2013年)でのポップで捻くれたソフト・サイケにR&Bの要素を加えたサウンドでさらに高い評価を獲得し、稀代のカルト・アイコンとしてその存在を揺るぎ無きものとした。ミュージシャンからの支持も厚く、ブラッド・オレンジことデヴ・ハインズとのコラボEP『ミース003』や、サム・ダスト(元レイト・オブ・ザ・ピア/現ラ・プリースト)とのユニットによる『ソフト・ヘア』などのリリースのほか、ジェイムズ・ブレイク、MGMTなどのアルバムに参加したことも記憶に新しい。



昨年秋には3rdアルバム『ジャズバスターズ』をリリース。そして、満を持して自身のバンドを携えた初来日公演が決定。上述した「DELAY 2019」 のほか、4月15日(月)には新代田Feverにてヘッドライン公演も開催。サポートアクトにMei Ehara、DJにYuki Kikuchiも出演する。



また、両公演会場限定で、コナン・モカシンの来日特別仕様盤『ジャズバスターズ』の販売も決定。同作に併せて制作されたメロドラマ・シリーズ「Bostyn n Dobsyn」撮影用にコナン自らが描いた絵コンテと、『キャラメル』の東京でのレコーディング中に収録したという日本のみの限定ボーナストラック、清水祐也によるライナーノーツが付属するスペシャル仕様となっている。











DELAY 2019

出演:OGRE YOU ASSHOLE、コナン・モカシン

DJ:川辺素(ミツメ)

OPEN 17:15 / START 18:00

料金:5,300円 (別途1D)

詳細:https://www.unit-tokyo.com/schedule/1042/



Connan Mockasin live in Tokyo 2019

出演:コナン・モカシン

Guest Live:mei ehara

DJ:Yuki Kikuchi

OPEN 18:45 / START 19:30

料金:4,800円(別途1D)

詳細:http://hostess.co.jp/artists/connanmockasin/





コナン・モカシン

『ジャズバスターズ』来日限定仕様盤

価格2,200円(税込)

ライナーノーツ(清水祐也)、コナン本人手描きによる絵コンテ、

ダウンロード・ボーナストラック付き