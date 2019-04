PAELLAS、ニューアルバムのティザー映像公開＆6月より全国ツアーも

国内外でのライブ活動で今注目を集めるバンドPAELLASが、2019年6月5日にリリースするニューアルバム『sequential souls』のティザー映像を公開した。



MATTON、bisshiを中心に大阪で結成されたPAELLAS、今回6月にリリースするアルバムの収録曲全11曲をダイジェストで一挙公開。2018年11月にデジタルシングルとしてリリースされた「Weight」以外の楽曲は、このティザー映像で初解禁となる。様々な年代やジャンルの要素を独自のセンスで解釈し都市の日常、心象風景にフィットするサウンドを生み出す彼らの新作となっている。







さらに、アルバムリリースにあわせて6月15日からスタートする全国7都市でのライブツアー PAELLAS ”sequential souls RELEASE TOUR”のチケット一般発売が4月13日AM10時からスタート。日本のみならずアジア各国でも音楽に高感度なリスナーを惹きつけているそのライブパフォーマンスは必見だ。





<リリース情報>



PAELLAS

New Albumリリース

タイトル:『sequential souls』

発売日時:2019年6月5日(水)Release

値段:2800円(+税)



1. in your eyes

2. Horizon

3. Ride

4. mellow yellow

5. searchlight

6. [wayhome]

7. just like

8. Crystal

9. airplane

10.Weight

11. Orange (new mix)





<ツアー情報>



PAELLAS ”sequential souls RELEASE TOUR”



2019年6月15日(土)札幌SPiCE

2019年6月16日(日)仙台MACANA

2019年6月28日(金)金沢AZ

2019年6月29日(土)名古屋JAMMIN

2019年6月30日(日)大阪Music Club JANUS

2019年7月6日(土)東京LIQUIDROOM

2019年7月12日(金)福岡INSA



チケット:4月13日(土)10:00より 一般発売

料金:3000円



PAELLAS Official Web Site

http://paellasband.com/