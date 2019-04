テミン(SHINee)、NCT DREAM、SEVENTEENらが出演する『DREAM CONCERT 25th in ソウル』が、CSテレ朝チャンネル1にて、5月18日(土)18時から生中継されることが決定した。



今年で 25 回目を迎え、毎年韓国国内のみならず、世界中から K-POP ファンが訪れ、累計146 万人を動員したビックイベント“ドリコン”こと『DREAM CONCERT』。前売りチケットは毎回激しい争奪戦が繰り広げられ、即ソールドアウトとなるため、韓国国内でも入手困難といわれる。MCにイトゥク(SUPER JUNIOR)、チョン・ソミン、ゴンチャン(B1A4)を迎え、豪華アーティストが一堂に会する公演のテーマは「夢と希望」。以下に、出演予定のアーティストを紹介する。



■出演予定アーティスト(※変更になる可能性あり)

MC:イトゥク(SUPER JUNIOR)、チョン・ソミン、ゴンチャン(B1A4)



テミン(SHINee)

Red Velvet

SEVENTEEN

NCT DREAM

ウヒョン(INFINITE)

イルフン(BTOB)

MAMAMOO

ハ・ソンウン

AB6IX

OH MY GIRL

CLC

THE BOYZ

DIA

Golden Child

キム・ドンハン

N.Flying

JBJ95

(G)I-DLE

TRCNG

1THE9

キム・テウ

BOM

ホン・ジニョン

Clon



and more……