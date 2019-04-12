TVアニメ「胡蝶綺 ～若き信長～」の公式Twitterフォロワー限定先行上映イベントが、織田信長の誕生日である5月12日に東京のユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催される。

7月よりTOKYO MX、AT-X、WOWOW、BSフジほかにて放送開始する「胡蝶綺 ～若き信長～」は、若き日の織田信長の姿を元服前後の10代前半から、弟である信勝との家督争いなどを含めて描く歴史ドラマ。織田信長役の小林裕介、織田信勝役の石川界人、帰蝶役の花守ゆみりが登壇する今回のイベントでは、アニメ第1話が先行上映される。イベントには150組300名を抽選で無料招待。応募は公式サイトにて4月22日23時59分まで受け付けている。

「胡蝶綺 ～若き信長～」公式Twitterフォロワー限定先行上映イベント

日時：2019年5月12日（日）16:00開場、16:30開演

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

登壇者：小林裕介（織田信長役）、石川界人（織田信勝役）、花守ゆみり（帰蝶役）

TVアニメ「胡蝶綺 ～若き信長～」

2019年7月よりTOKYO MX、AT-X、WOWOW、BSフジにて放送、dアニメストアほかにて配信

スタッフ

監督：阿部記之

キャラクターデザイン：中嶋敦子

シリーズ構成：山口亮太

脚本：笹野恵、澤田薫

音楽：白戸佑輔

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

織田信長：小林裕介

池田恒興：内田雄馬

織田信勝：石川界人

帰蝶：花守ゆみり

前田利家：寺島拓篤

(c)揚羽母衣衆/胡蝶綺製作委員会