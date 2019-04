LiSAが5月15日にリリースする映像作品「LiVE is Smile Always ~ASiA TOUR 2018~[eN + core] LiVE & DOCUMENT」より、「Believe in ourselves」のミュージックビデオがフルサイズで配信された。

本作は2018年6月から8月にかけて行われたアジアツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[eN]」と、同年10月から日本各地で展開されたホールツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[core]」の模様を収えたライブ&ドキュメンタリー集。MVでは「Believe in ourselves」に乗せて、ツアーやアジアロケで撮影された映像がふんだんに楽しめる。またMVの試聴バージョンがYouTubeで公開されている。