7月13、14日に北海道・いわみざわ公園で行われるライブイベント「JOIN ALIVE 2019」の出演アーティストが発表された。

10周年となる今年は7月13日公演でサカナクション、14日公演で[ALEXANDROS]がヘッドライナーを務めることが発表されていた「JOIN ALIVE 2019」。今回新たに13日公演の奥田民生、EGO-WRAPPIN'、indigo la End、スキマスイッチ、KEYTALK、sumika、BLUE ENCOUNT、TEAM SHACHI、夏代孝明、BARBEE BOYS、14日公演の女王蜂、サンボマスター、ヤバイTシャツ屋さん、Base Ball Bear、10-FEET、クラムボン、植田真梨恵、SUPER BEAVER、Ivy to Fraudulent Game、LONGMANら計40組の出演アーティストがアナウンスされた。またイベントの10周年特別MCとして徳光和夫の参加も決定した。各種チケットはイベントのオフィシャルサイトにて販売中。

JOIN ALIVE 2019

2019年7月13日(土)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 22:00(予定)

<出演者>

サカナクション / I Don't Like Mondays. / 浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS / AliA / indigo la End / EGO-WRAPPIN' / 奥田民生 / KEYTALK / Crossfaith / TEAM SHACHI / スキマスイッチ / SPiCYSOL / sumika / 竹原ピストル / TRIPLE AXE / 夏代孝明 / BARBEE BOYS / BLUE ENCOUNT / 松室政哉 / MONOEYES / 山崎まさよし / LEO IMAI / レルエ / and more

10TH SPECIAL MC:徳光和夫



2018年7月14日(日)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 22:00(予定)

<出演者>

[ALEXANDROS] / Ivy to Fraudulent Game / 植田真梨恵 / クラムボン / GODIEGO / サンボマスター / 女王蜂 / SUPER BEAVER / DARUMA brothers / 10-FEET / TRI4TH / FOMARE / Base Ball Bear / ベリーグッドマン / mahina / ヤバイTシャツ屋さん / reGretGirl / TH eROCKERS / LONGMAN / and more

10TH SPECIAL MC:徳光和夫