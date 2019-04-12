Little Glee Monsterの全国ツアー「Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ～MONSTER GROOVE PARTY～」が8月から開催される。
このツアーはグループのメジャーデビュー5周年を記念したもの。8月3日の東京・昭和女子大学人見記念講堂公演を皮切りに全国11都市で行われる。現在決定している23公演に加えてファイナル公演の実施も予定されており、会場や日程は追ってアナウンスされる。グループのオフィシャルファンクラブ「リトグリCLUB」では会員を対象に、4月22日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。
Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ～MONSTER GROOVE PARTY～
2019年8月3日（土）東京都 昭和女子大学人見記念講堂
2019年8月4日（日）東京都 昭和女子大学人見記念講堂
2019年8月12日（月・振休）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2019年8月13日（火）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2019年8月17日（土）群馬県 ベイシア文化ホール
2019年8月18日（日）群馬県 ベイシア文化ホール
2019年8月24日（土）広島県 上野学園ホール
2019年8月25日（日）広島県 上野学園ホール
2019年8月30日（金）京都府 ロームシアター京都
2019年8月31日（土）京都府 ロームシアター京都
2019年9月7日（土）石川県 本多の森ホール
2019年9月8日（日）石川県 本多の森ホール
2019年9月15日（日）大阪府 オリックス劇場
2019年9月16日（月・祝）大阪府 オリックス劇場
2019年9月18日（水）大阪府 フェスティバルホール
2019年9月21日（土）宮城県 仙台サンプラザホール
2019年9月22日（日）宮城県 仙台サンプラザホール
2019年9月28日（土）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2019年9月29日（日）鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第1ホール
2019年10月11日（金）福岡県 福岡サンパレスホテル＆ホール
2019年10月12日（土）福岡県 福岡サンパレスホテル＆ホール
2019年10月26日（土）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2019年10月27日（日）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）