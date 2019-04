ヒプノシスマイク、初のアルバムからリード曲「Hoodstar」配信開始

言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』がリリースする1stフルアルバムより、リード曲「Hoodstar」の配信がスタートした。



兵器ではなく言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』、このアニメから4月24日に初のフルアルバム『Enter the Hypnosis Microphone』がリリースされる。



作曲・編曲陣には三浦康嗣(□□□)、ALI-KICKらを迎えるなど話題になった今作のアルバム、リード曲「Hoodstar」はヒプノシスマイクに参加するメインキャスト12人によるDivision All Starsの新曲となっている。先日、同曲のMVが解禁された際にはYouTubeの急上昇ランキングで1位となり、話題になっていた。







「Hoodstar」の配信はiTunes、レコチョク、mora他にて実施。また、彼らの4thライブの開催も決定している。





<ライブ情報>



ヒプノシスマイク

-Division Rap Battle-4th LIVE

2019年9月7日(土)、8日(日)

会場:近日発表

【出演者】

木村 昴、石谷春貴、天﨑滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人

<CD封入抽選先行>

1stフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」初回限定LIVE盤、初回限定Drama Track盤、通常盤に先行抽選申込シリアルナンバーを封入。

受付期間:CD発売日~5月8日(水)23:59

その他詳細は公式HPにて随時発表



<リリース情報>



ヒプノシスマイク-Division Rap Battle –

1st FULL ALBUM『Enter the Hypnosis Microphone』



・初回限定LIVE盤

収録内容:CD+Blu-ray

価格:9259円+税



CD:収録曲

1. Hoodstar

作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整)

歌:Division All Stars(CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人)



2. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-

作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整)

歌:Division All Stars(CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人)



3. おはようイケブクロ

作詞:ポチョムキン(from餓鬼レンジャー)・好良瓶太郎

作曲:三浦康嗣(□□□)・好良瓶太郎

編曲:三浦康嗣(□□□)

歌:Buster Bros!!!(CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平)



4. IKEBUKURO WEST GAME PARK

作詞:好良瓶太郎

作曲・編曲:月蝕會議

歌:Buster Bros!!!(CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平)



5. シノギ(Dead Pools)

作詞・作曲・編曲:ALI-KICK

歌:MAD TRIGGER CREW(CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎)



6. Yokohama Walker

作詞:peko

作曲・編曲:ist

歌:MAD TRIGGER CREW(CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎)



7. Stella

作詞:弥之助(from AFRO PARKER)

作曲:ESME MORI ・ 弥之助(from AFRO PARKER)

編曲:ESME MORI

歌:Fling Posse(CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏)



8. Shibuya Marble Texture -PCCS-

作詞:弥之助(from AFRO PARKER)

作曲:Avec Avec・弥之助(from AFRO PARKER)

編曲:Avec Avec

歌:Fling Posse(CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏)



9. パピヨン

作詞:岩間俊樹 (SANABAGUN.)

作曲:大林亮三 (SANABAGUN.)

編曲:岩間俊樹・大林亮三

歌:麻天狼(CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人)



10. Shinjuku Style ~笑わすな~

作詞:Mr.Q・山☮マン(ラッパ我リヤ)

作曲:安藤健作(noTOKYO)・hatch(Mellow Monk Connection)

編曲:ラッパ我リヤ

歌:麻天狼(CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人)



11. T.D.D LEGEND

作詞:Kohei by SIMONSAYZ

作曲:Kohei by SIMONSAYZ・R·O·N

編曲:R·O·N

歌:The Dirty Dawg(CV.木村 昴・浅沼晋太郎・白井悠介・速水 奨)



12. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-

作詞・作曲・編曲:invisible manners(平山大介・福山 整)

歌:Division All Stars(CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人)

※新曲5曲を含む全12曲を収録



Blu-ray:

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd LIVE@シナガワ《韻踏闘技大會》」

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3rd LIVE@オダイバ《韻踏闘技大會》」

の模様を収録。





・初回限定Drama Track盤

収録内容:CD3枚組

定価:4167円+税



[CD 1]LIVE盤のCDと同内容



[CD 2] Drama Track Vol.1

Fight For Your Right

Somebody Gotta Do It

We Just Wanna Party with You

29歳のリアル



[CD 3] Drama Track Vol.2

Dont Play No Game That I Cant Win





・通常盤

収録内容:CD

定価:2778円+税



[CD]LIVE盤のCDと同内容







<配信情報>



ヒプノシスマイク

1stアルバムリード曲「Hoodstar」

・Apple Music

https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=music

・Spotify

http://open.spotify.com/album/1ONs7l1XQVgaGcTMbyKqfF

・iTunes Store

https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=itunes