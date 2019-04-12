ヒプノシスマイク、初のアルバムからリード曲「Hoodstar」配信開始

言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』がリリースする1stフルアルバムより、リード曲「Hoodstar」の配信がスタートした。



兵器ではなく言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』、このアニメから4月24日に初のフルアルバム『Enter the Hypnosis Microphone』がリリースされる。



作曲・編曲陣には三浦康嗣（□□□）、ALI-KICKらを迎えるなど話題になった今作のアルバム、リード曲「Hoodstar」はヒプノシスマイクに参加するメインキャスト12人によるDivision All Starsの新曲となっている。先日、同曲のMＶが解禁された際にはYouTubeの急上昇ランキングで1位となり、話題になっていた。







「Hoodstar」の配信はiTunes、レコチョク、mora他にて実施。また、彼らの4thライブの開催も決定している。





＜ライブ情報＞



ヒプノシスマイク

-Division Rap Battle-4th LIVE

2019年9月7日（土）、8日（日）

会場：近日発表

【出演者】

木村 昴、石谷春貴、天﨑滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人

＜CD封入抽選先行＞

1stフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」初回限定LIVE盤、初回限定Drama Track盤、通常盤に先行抽選申込シリアルナンバーを封入。

受付期間：CD発売日～5月8日（水）23:59

その他詳細は公式ＨＰにて随時発表



＜リリース情報＞



ヒプノシスマイク-Division Rap Battle –

1st FULL ALBUM『Enter the Hypnosis Microphone』



・初回限定LIVE盤

収録内容：CD+Blu-ray

価格：9259円+税



CD：収録曲

1. Hoodstar

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）



2. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）



3. おはようイケブクロ

作詞：ポチョムキン（from餓鬼レンジャー）・好良瓶太郎

作曲：三浦康嗣（□□□）・好良瓶太郎

編曲：三浦康嗣（□□□）

歌：Buster Bros!!!（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平）



4. IKEBUKURO WEST GAME PARK

作詞：好良瓶太郎

作曲・編曲：月蝕會議

歌：Buster Bros!!!（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平）



5. シノギ（Dead Pools）

作詞・作曲・編曲：ALI-KICK

歌：MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）



6. Yokohama Walker

作詞：peko

作曲・編曲：ist

歌：MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）



7. Stella

作詞：弥之助（from AFRO PARKER）

作曲：ESME MORI ・ 弥之助（from AFRO PARKER）

編曲：ESME MORI

歌：Fling Posse（CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏）



8. Shibuya Marble Texture -PCCS-

作詞：弥之助（from AFRO PARKER）

作曲：Avec Avec・弥之助（from AFRO PARKER）

編曲：Avec Avec

歌：Fling Posse（CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏）



9. パピヨン

作詞：岩間俊樹 （SANABAGUN.）

作曲：大林亮三 （SANABAGUN.）

編曲：岩間俊樹・大林亮三

歌：麻天狼（CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人）



10. Shinjuku Style ～笑わすな～

作詞：Mr.Q・山☮マン（ラッパ我リヤ）

作曲：安藤健作（noTOKYO）・hatch（Mellow Monk Connection）

編曲：ラッパ我リヤ

歌：麻天狼（CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人）



11. T.D.D LEGEND

作詞：Kohei by SIMONSAYZ

作曲：Kohei by SIMONSAYZ・R·O·N

編曲：R·O·N

歌：The Dirty Dawg（CV.木村 昴・浅沼晋太郎・白井悠介・速水 奨）



12. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）

※新曲5曲を含む全12曲を収録



Blu-ray：

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd LIVE@シナガワ《韻踏闘技大會》」

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3rd LIVE@オダイバ《韻踏闘技大會》」

の模様を収録。





・初回限定Drama Track盤

収録内容：CD3枚組

定価：4167円+税



[CD 1]LIVE盤のCDと同内容



[CD 2] Drama Track Vol.1

Fight For Your Right

Somebody Gotta Do It

We Just Wanna Party with You

２９歳のリアル



[CD 3] Drama Track Vol.2

Dont Play No Game That I Cant Win





・通常盤

収録内容：CD

定価：2778円+税



[CD]LIVE盤のCDと同内容







＜配信情報＞



ヒプノシスマイク

1stアルバムリード曲「Hoodstar」

・Apple Music

https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=music

・Spotify

http://open.spotify.com/album/1ONs7l1XQVgaGcTMbyKqfF

・iTunes Store

https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=itunes