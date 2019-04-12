ヒプノシスマイク、初のアルバムからリード曲「Hoodstar」配信開始

言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』がリリースする1stフルアルバムより、リード曲「Hoodstar」の配信がスタートした。
兵器ではなく言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』、このアニメから4月24日に初のフルアルバム『Enter the Hypnosis Microphone』がリリースされる。
作曲・編曲陣には三浦康嗣（□□□）、ALI-KICKらを迎えるなど話題になった今作のアルバム、リード曲「Hoodstar」はヒプノシスマイクに参加するメインキャスト12人によるDivision All Starsの新曲となっている。先日、同曲のMＶが解禁された際にはYouTubeの急上昇ランキングで1位となり、話題になっていた。
「Hoodstar」の配信はiTunes、レコチョク、mora他にて実施。また、彼らの4thライブの開催も決定している。
＜ライブ情報＞
ヒプノシスマイク
-Division Rap Battle-4th LIVE
2019年9月7日（土）、8日（日）
会場：近日発表
【出演者】
木村 昴、石谷春貴、天﨑滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人
＜CD封入抽選先行＞
1stフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」初回限定LIVE盤、初回限定Drama Track盤、通常盤に先行抽選申込シリアルナンバーを封入。
受付期間：CD発売日～5月8日（水）23:59
その他詳細は公式ＨＰにて随時発表
＜リリース情報＞
ヒプノシスマイク-Division Rap Battle –
1st FULL ALBUM『Enter the Hypnosis Microphone』
・初回限定LIVE盤
収録内容：CD+Blu-ray
価格：9259円+税
CD：収録曲
1. Hoodstar
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）
2. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）
3. おはようイケブクロ
作詞：ポチョムキン（from餓鬼レンジャー）・好良瓶太郎
作曲：三浦康嗣（□□□）・好良瓶太郎
編曲：三浦康嗣（□□□）
歌：Buster Bros!!!（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平）
4. IKEBUKURO WEST GAME PARK
作詞：好良瓶太郎
作曲・編曲：月蝕會議
歌：Buster Bros!!!（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平）
5. シノギ（Dead Pools）
作詞・作曲・編曲：ALI-KICK
歌：MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）
6. Yokohama Walker
作詞：peko
作曲・編曲：ist
歌：MAD TRIGGER CREW（CV.浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎）
7. Stella
作詞：弥之助（from AFRO PARKER）
作曲：ESME MORI ・ 弥之助（from AFRO PARKER）
編曲：ESME MORI
歌：Fling Posse（CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏）
8. Shibuya Marble Texture -PCCS-
作詞：弥之助（from AFRO PARKER）
作曲：Avec Avec・弥之助（from AFRO PARKER）
編曲：Avec Avec
歌：Fling Posse（CV. 白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏）
9. パピヨン
作詞：岩間俊樹 （SANABAGUN.）
作曲：大林亮三 （SANABAGUN.）
編曲：岩間俊樹・大林亮三
歌：麻天狼（CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人）
10. Shinjuku Style ～笑わすな～
作詞：Mr.Q・山☮マン（ラッパ我リヤ）
作曲：安藤健作（noTOKYO）・hatch（Mellow Monk Connection）
編曲：ラッパ我リヤ
歌：麻天狼（CV. 速水 奨・木島隆一・伊東健人）
11. T.D.D LEGEND
作詞：Kohei by SIMONSAYZ
作曲：Kohei by SIMONSAYZ・R·O·N
編曲：R·O·N
歌：The Dirty Dawg（CV.木村 昴・浅沼晋太郎・白井悠介・速水 奨）
12. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
歌：Division All Stars（CV.木村 昴・石谷春貴・天﨑滉平・浅沼晋太郎・駒田 航・神尾晋一郎・白井悠介・斉藤壮馬・野津山幸宏・速水 奨・木島隆一・伊東健人）
※新曲5曲を含む全12曲を収録
Blu-ray：
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd LIVE@シナガワ《韻踏闘技大會》」
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3rd LIVE@オダイバ《韻踏闘技大會》」
の模様を収録。
・初回限定Drama Track盤
収録内容：CD3枚組
定価：4167円+税
[CD 1]LIVE盤のCDと同内容
[CD 2] Drama Track Vol.1
Fight For Your Right
Somebody Gotta Do It
We Just Wanna Party with You
２９歳のリアル
[CD 3] Drama Track Vol.2
Dont Play No Game That I Cant Win
・通常盤
収録内容：CD
定価：2778円+税
[CD]LIVE盤のCDと同内容
＜配信情報＞
ヒプノシスマイク
1stアルバムリード曲「Hoodstar」
・Apple Music
https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=music
・Spotify
http://open.spotify.com/album/1ONs7l1XQVgaGcTMbyKqfF
・iTunes Store
https://itunes.apple.com/jp/album/id1457817369?l=ja&ls=1&app=itunes
言葉が力を持つ世界を舞台にしたアニメ『ヒプノシスマイク』がリリースする1stフルアルバムより、リード曲「Hoodstar」の配信がスタートした。
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