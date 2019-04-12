「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の1stフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」より、リード曲「Hoodstar」の配信が、本日4月12日に各音楽配信サービスにてスタートした。

「Hoodstar」は「ヒプノシスマイク」に参加するメインキャスト12名からなるDivision All Starsの新曲。同楽曲を収録した1stフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」は、4月24日にリリースされる。

なお9月7日と8日の2日間、ライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-4th LIVE」が開催されることも決定。イベントには木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人の12名が登壇する。「Enter the Hypnosis Microphone」の「初回限定LIVE盤」「初回限定Drama Track盤」「通常盤」には、イベントの先行抽選申込シリアルナンバーが封入。会場などの詳細は後日発表される。

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-4th LIVE

日時：2019年9月7日（土）、8日（日）

会場：近日発表

出演：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人