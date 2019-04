水カンのサウンドプロデューサー「Kenmochi Hidefumi」 9年ぶりのソロ活動再開

水曜日のカンパネラのサウンドプロデューサーKenmochi Hidefumiが、前作『Shakespeare』から9年ぶりのアルバム『沸騰 沸く ~FOOTWORK~』をリリースする事を発表した。



自身の活動以降、水カンのメンバー兼サウンドプロデューサーとして活動していたKenmochi Hidefumiが9年ぶりとなる新作を5月15日にリリース、今作は全曲ジュークをベースに制作した全10曲入りの作品となる。また、アルバムに先駆けて4月26日には『沸騰 沸く ~FOOTWORK~』の中から3曲先行でデジタルリリースも予定している。



今回のリリースにあたり、TSUBASA RECORDS内で新レーベル「KUJAKU CLUB/孔雀倶楽部」が設立。元々これまでVJや映像制作の活動をしていたチームが、今回のKenmochi Hidefumiのリリースに合わせてレーベル機能としての活動もスタート。レーベル、マネジメント、映像や音楽制作など垣根を超えたチームとして新設された。



また、4月30日にはソロ活動に合わせてトークイベント「ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ」をROCK CAFE LOFT is your roomで開催。アルバムの全曲解説など内容も盛りだくさんとなるようだ。



【本人コメント】

お久しぶりです。ケンモチヒデフミです。

長らくお待たせしましたが、前作より9年ぶりに自分の名義でアルバムをリリースする事になりました。長年に渡って手塩にかけてきた曲…ではなくここ最近の思いつきと勢いで作った曲達です(笑。ケンモチヒデフミらしさとジュークの面白さが不思議に混ざり合った、ユニークなダンスミュージックが出来上がりました。





<リリース情報>







Kenmochi Hidefumi

タイトル:『沸騰 沸く ~FOOTWORK~』

発売日:2019年5月15日(水)

価格:2000円+税



=収録曲=

1. Aesop

2. BabyJaket

3. RoboCop

4. Jaburo

5. Fish Sausage

6. Mountain Dew

7. Hippopotamus

8. Fight Club

9. Hacienda

10. Tiger Balm





<イベント情報>



ケンモチヒデフミ、ソロやるってよ

2019年4月30日(火/祝)ROCK CAFE LOFT is your room

OPEN 18:00 / START 19:00

前売(web予約)2000円 / 当日2500円(+要1オーダー)

【ナビゲーター】ケンモチヒデフミ(サウンドプロデューサー/トラックメイカー/作詞家/作曲家)

【ゲスト】KΣITO and more...



Kenmochi Hidefumi・twitter:https://twitter.com/h_kenmochi

KUJAKU CLUB/孔雀倶楽部 NEWS:https://twitter.com/ClubKujaku