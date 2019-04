＝LOVE、東京女子流、ゆるめるモ！などTIF2019出演アイドル17組を発表

8月2日から4日にかけてお台場・青海周辺エリアにて開催される日本最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL 2019」。今年で10年目のアニバーサリーイヤーを迎える同イベントの出演アイドルが第3弾発表された。

今回発表されたのは、今年2月の1stコンサートをのべ4000人動員で大成功させたばかりの「=LOVE」や、3月に発売した1st写真集『ANother』が話題のあのちゃん擁する「ゆるめるモ!」、2017年にTIF復帰後3年連続の出演となる「東京女子流」、結成3年目の昨年のTIFでメインステージに立ち注目を集めた「Task have Fun」、今年1月から11人体制で“第4章”をスタートさせたSUPER☆GiRLSなど全17組。



TIF2019出演者第3弾発表 17組

アキシブproject/アップアップガールズ(仮)/アップアップガールズ(2)/=LOVE/IVOLVE/CYNHN/SUPER☆GiRLS/Task have Fun/ディア☆/転校少女*/東京女子流/なんキニ!/虹のコンキスタドール/バンドじゃないもん! MAXX NAKAYOSHI/ゆるめるモ!/raymay/わーすた

※各グループの詳細なプロフィールは次ページ



また、TIFが今年で10週年を迎えるのを記念して、2012年からTIFに参戦しているアップアップガールズ(仮)からのお祝いメッセージも到着した。



アップアップガールズ(仮)TIF10周年お祝いコメント

TIF2012から毎年参戦させて頂いて、今年で8年目。毎年体力の極限まで精一杯挑み、アプガ(仮)の生き様を沢山の方に見てもらいました。毎夏刺激を受け、アプガ(仮)を成長させてくれるTIFに、感謝の気持ちでいっぱいです。初参戦時、衣装に大きく刻まれた(仮)の文字を見て、「(仮)ってなに?」「(仮)の子達だ!」と、沢山の方から声をかけて頂いた喜びは、今でもはっきりと覚えています。と同時に、この(仮)は私達の武器でもあると強く感じました。



昨年は、新体制のアプガ(仮)として挑む初めてのTIFで、初参戦時の初心を思い出し、愛に愛で応えるステージを意識した、特に思い入れの深いTIFでした。また、近年では、私達の妹分グループ、アプガ(2)やアプガ(プロレス)の初参戦、アームレスリング大会への参戦等、毎年アップアップガールズの仲間ともTIFを楽しめていることを嬉しく思います。今年で10周年のTIFは、この先更に10年、20年と続くイベントになることを願い、アップアップガールズも10年、20年と挑戦し続けるアイドルに成るべく、今年も愛と感謝を込めて、アプガらしく"バカ騒ぎ"させて頂きます!







TIF2019出演者第3弾発表 17組プロフィール(1)[50音順]



◆アキシブproject

秋葉原と渋谷のカルチャーの融合をコンセプトに活動しているアイドルグループ。2019年1月Zepp Tokyo、2月中野サンプラザ両日とも満員御礼! アジア各国で行われているフェスにも出演し、日本のみならず海外にも本格展開し始めたLIVEアイドルの一線を歩み続け、2018年夏キングレコードよりメジャーデビュー。ネクストブレイクの呼び声高い新世代の王道アイドルグループ。





◆アップアップガールズ(仮)

古川小夏、森咲樹、佐保明梨、関根梓、新井愛瞳から成るアイドルグループ。47都道府県ツアーや、前人未到の富士山頂ライブ、2時間完全ノンストップライブ、81曲フルコーラスライブの敢行など、鍛えた体で、どんな時も激しく熱いライブで魅せるLIVEアスリート集団。2016年には日本武道館での単独LIVEを開催。2019年は令和初のギネスに挑戦と5人で新たな高みを目指す。





◆アップアップガールズ(2)

アスリート系アイドルグループ・アップアップガールズ(仮) の妹分として2017年に結成された7人組アイドルグループ。メンバーは高萩千夏、吉川茉優、鍛治島彩、橋村理子、中川千尋、佐々木ほのか、森永新菜、島崎友梨亜、新倉愛海。アプガ(仮)より受け継いだ明るく元気なチャレンジ精神を武器に邁進中。3月23日にはマイナビBLITZ赤坂単独公演を満員で成功! 次回作もつんく♂がサウンド プロデュース。





◆=LOVE

代々木アニメーション学院Presents指原莉乃プロデュースの声優アイドル「=LOVE(イコールラブ)」。「アイドルとは、ファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。アイドルはラブである。」というのがグループ名の由来。 厳しい倍率のオーディションを勝ち抜いた精鋭の12人グループ。





◆IVOLVE

グループ名の由来は"IDOL(アイドル)"と"REVOLVE"(廻る)を組み合わせた造語。やむなく一度ステージを降りたが、再びステージに戻りたい強い気持ちで"廻って"きたAYAMI、MIKU、ARISU、NOAの4名で構成。サウンドプロデューサーYamaTo氏のエモーショナルな歌詞と楽曲にも注目。





◆CYNHN

青い未完の6人組ヴォーカルユニット。2016年末にジョイサウンドとディアステージの共同オーディションで選ばれたメンバーで構成。2017年11月1日に『FINALegend』でデビュー。ユニットのアンセムソング『はりぼて』、6人のメインヴォーカル曲をリリースし、初のフルアルバム『タブラチュア』を6月26日にリリース。







◆SUPER☆GiRLS

avexアイドル専門レーベル「iDOL Street」第一弾アーティストとして2010年6月結成。誕生以来「王道」をコンセプトにアイドルの花道を突き進む。10周年をむかえる2020年に再び武道館のステージへ!と再加速宣言し、SUPER☆GiRLSは第4章をスタート!





◆Task have Fun

人生は課題(Task)だらけ、だったらそんなTaskを楽しみながらクリアしちゃおう!をコンセプトにしたユニット。容姿からは想像のつかないパワフルなパフォーマンスでオーディエンスを魅了するライブが話題。現在、メンバーの地元である埼玉、東京、茨城を周り、ファイナルとして6月23日マイナビBLITZ赤坂公演を開催するツアー、結成3周年記念「3のキセキ」を開催中。11月23日には中野サンプラザで単独公演が決定。





◆ディア☆

秋葉原ディアステージから飛び出した、柏木しいな、小泉よう、高菜きうりの3名からなるアキバのリアルを体現するブランニュースターたち!









TIF2019出演者第3弾発表 17組プロフィール(2)[50音順]



◆転校少女*

エモーショナルかつ文系的要素に溢れた楽曲をパワフルなステージングで表現する5人組。18年3月2ndシングル『ショコラの独白』は前作に続きオリコンデイリー1位、ウィークリーは5位を獲得。同年4月にはマイナビBLITZ赤坂での5thワンマンライブを完売させる。10月には1stアルバム『Star Light』をリリース。オリコンデイリーランキング1位、ウィークリーランキング9位を獲得。19年秋から20年初頭にかけて、初の全国ツアーを開催。





◆東京女子流

「音楽の楽しさを歌って踊って伝えたい!」2010年結成avex所属ガールズ・ ダンス&ボーカルグループ。その名の通り、東京からアジアそして世界へ「音楽の楽しさを歌って踊って伝える」ことをコンセプトとして活動。ハイクオリティな楽曲を発表し続け、ダンス&ボーカルの可能性を追求するライブパフォーマンスを見せる注目のガールズグループ。2月27日にニューシングル『光るよ/Reborn』をリリース。





◆なんキニ!

「なんかキニなる」なんキニ!。アイドルをあまり知らない方にもその名の通り「気になって」もらうことをコンセプトに活動中の正統派アイドルグループ。





◆虹のコンキスタドール

自分たちが思う「かわいい!」や「好き!」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループ。通称“虹コン”。自称アイドル界イチの夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派……でも本当はやればできる子。虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう! 9月12日に新曲『ずっとサマーで恋してる』を発売。秋からは札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡・沖縄の全国7都市を回るレインボウツアーを開催。





◆バンドじゃないもん! MAXX NAKAYOSHI

2011年に神聖かまってちゃんのメンバーとしても活動する、みさこを中心に2人組の“ツインドラムあいどる”としてメジャービュー。その後6人体制となり、2016年1月に満を持してメジャー再デビュー。2018年には『バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI』と改め、快進撃を続ける6人組アイドルグループである。





◆ゆるめるモ!

傷を背負った者に寄り添う歌詞と、やりたい放題なサウンドの楽曲で窮屈な世の中をゆるめるために闘う個性派4人組ガールズ ニューウェーブグループ。ロックバンドとのコラボを多くするなどジャンルレスな動きも話題に。海外での人気も高く、様々な国でのワンマンも開催。2019年春には新作もリリースし、夏にツアーも行なう。





◆raymay

【黎明】- あけがた。夜明け。





◆わーすた

avexアイドル専門レーベル「iDOL Street」 第4弾アイドルグループ。2015年3月29日結成。2016年5月4日にメジャーデビューアルバム『The World Standard』をリリース。SNSとリアルアイドル活動を通じて世界にKAWAIIジャパンアイドルカルチャーを発信する。