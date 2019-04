Da-iCE、髭男・藤原聡作詞作曲の新曲ティザー映像公開

実力派5人組ダンス&ボーカルグループDa-iCEの新曲「FAKE ME FAKE ME OUT」のティザー動画が公開された。



華やかなパーティー会場を舞台にソウルフルなパフォーマンスを魅せる5人の姿が印象的なこのティザー動画は、Official髭男dismの藤原聡(Vo/pf)が作詞・作曲を手掛けた新曲「FAKE ME FAKE ME OUT」のMVから抜粋して作られたもの。ダンスの振付は、世界で活躍するダンスパフォーマンスチーム「s**t kingz」の4人が手掛け、事前に公開されているダンスプラクティス動画でもマイクスタンドを巧みに使った振付けとダンスの構成にも絶賛のコメントが集まり、話題になった。



また、ティザー動画公開開始と同時に同シングルのiTunes盤プリオーダー(予約受付)も始まった。







iTunes盤はCDに先駆けて4月22日より先行配信されるが、新曲の発売を記念して4月28日までは期間限定スペシャルプライスとしてワンコイン(500円)でシングルがダウンロードできる。こちらのiTunes盤には、Da-iCEの5人のメンバーから選ばれた3名がここでしか聞けない新曲のエピソードトークを収録した「しゃべってみた Vol.1」が限定収録されている。



なお、気になるMVは4月12日放送の日本テレビ系音楽番組「バズリズム02」にて一部が公開されるという。





<配信情報>



Da-iCE

■iTunes盤

「FAKE ME FAKE ME OUT 」

プレオーダー受付期間:2019年4月10日(水)~ 2019年4月21日(日)

iTunes限定先行配信開始:2019年4月22日(月)より。



[収録内容]

1.FAKE ME FAKE ME OUT

2.WELCOME!

3. 一生のお願い

特典 「しゃべってみた Vol.1」

配信・プレオーダーは以下より。

http://smarturl.it/it_daice_fmfmo





<リリース情報>







Da-iCE

16th シングル

「FAKE ME FAKE ME OUT」

発売日:2019年4月24日(水)



■初回限定盤 A (CD+DVD) 1800円(+税)

[CD]

1. FAKE ME FAKE ME OUT

2. WELCOME!

[DVD]

1.「FAKE ME FAKE ME OUT」Music Video

2. Making of 「FAKE ME FAKE ME OUT」



■初回限定盤 B (CD+DVD) 1800円(+税))

[CD]

1. FAKE ME FAKE ME OUT

2. WELCOME!

[DVD]

カップリング曲 Music Video&Making



■通常盤 (CD Only) 1200円(+税)

[CD]

1. FAKE ME FAKE ME OUT

2. WELCOME!

3. 一生のお願い





<ツアー情報>



「Da-iCE BEST TOUR 2019」

初のベストアルバムを引っ提げ、25都市31公演をまわる自身最大級のベストツアー開催



2019年6月9日(日)【新潟】新潟県民会館

2019年6月15日(土)【滋賀】滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2019年6月16日(日)【徳島】鳴門市文化会館

2019年6月23日(日)【山口】山口市民会館 大ホール

2019年6月28日(金)【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

2019年6月29日(土)【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

2019年6月30日(日)【大阪】オリックス劇場

2019年7月6日(土) 【静岡】静岡市清水文化会館マリナート大ホール

2019年7月7日(日) 【岐阜】長良川国際会議場 メインホール

2019年7月10日(水)【東京】NHKホール

2019年7月14日(日)【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

2019年7月20日(土)【愛知】日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年7月21日(日)【愛知】日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2019年8月11日(日)【千葉】森のホール21 大ホール

2019年8月12日(月・祝)【千葉】森のホール21 大ホール

2019年8月30日(金) 【大阪】オリックス劇場

2019年8月31日(土) 【大阪】オリックス劇場

2019年9月1日(日) 【石川】北陸電力会館 本多の森ホール

2019年9月7日(土) 【兵庫】神戸国際会館こくさいホール

2019年9月8日(日) 【岡山】倉敷市民会館

2019年9月15日(日) 【鹿児島】鹿児島市民文化ホール第一

2019年9月16日(月・祝) 【宮崎】宮崎市民文化ホール

2019年9月22日(日) 【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

2019年9月23日(月・祝) 【長崎】長崎ブリックホール

2019年9月28日(土) 【香川】レクザムホール

2019年10月5日(土)【群馬】ベイシア文化ホール

2019年10月12日(土) 【広島】広島文化学園HBGホール

2019年10月14日(月・祝)【和歌山】和歌山市民会館 大ホール

2019年10月18日(金) 【神奈川】パシフィコ横浜国立大ホール

2019年10月19日(土) 【神奈川】パシフィコ横浜国立大ホール

2019年10月22日(火・祝)【宮城】仙台サンプラザホール



■チケット料金

指定席:8,000円

※FC先行受付では、チケット代金がファンクラブ先行価格となります

※3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料。

※FC先行受付で販売するチケットは電子チケットのみとなります。





●Da-iCE Official HP:http://da-ice.jp/

●Da-iCE UNIVERSAL MUSIC HP:http://www.universal-music.co.jp/da-ice