4月12日放送の『ザ少年倶楽部』(BSプレミアム、毎週金曜18:00~)では、King & Princeが番組初披露曲「風に乗れ」を熱唱する。



前回に続きテーマは「SHINE」。A.B.C-Z・河合郁人企画「ふみキュンの夢キュンステージ」では、King & Prince・岸優太が熱望していたA.B.C-Z・戸塚祥太とのコラボがついに実現。貴重なメイキング映像とともに放送する。



また、新生Snow Manが新曲「Make It Hot」、SixTONESが「“Laugh” In the LIFE」を番組初披露する。