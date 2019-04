4月27、28日に宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくで行われるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.19」の追加出演者が発表された。

今回新たにアナウンスされたのは、4月28日に出演する石野卓球。石野は19:40より磐越ステージに出演する。

また9mm Parabellum Bulletの結成15周年、the pillowsの結成30周年を記念したアニバーサリー企画のゲストアーティストも発表された。27日に行われる9mm Parabellum Bulletのステージには斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)、チャラン・ポ・ランタン、TOSHI-LOW×ウエノコウジ、橋本絵莉子、東出真緒(BIGMAMA)、山田将司×ホリエアツシ、和嶋慎治(人間椅子)、剣舞(みちのくプロレス)、西馬音内盆踊りが、28日に行われるthe pillowsのステージには佐々木亮介(a flood of circle)、佐野元春、菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)、JIRO(THE PREDATORS / GLAY)、関根史織(Base Ball Bear)、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)、TERU(GLAY)、ホリエアツシ(ストレイテナー)、宮崎朝子(SHISHAMO)が出演する。

チケットは現在一般発売中。

ARABAKI ROCK FEST.19

2019年4月27日(土)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者>

ACIDMAN / THE ARABAKI ROCKERS SATURDAY NIGHT ROCK’N’ROLL SHOW / アンテナ / eastern youth / Age Factory / 大森靖子 / 片平里菜 / 勝手にしやがれ / カネコアヤノ / 川内太鼓 / 9mm Parabellum Bullet -15th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI- / Creepy Nuts / go!go!vanillas / コレサワ / 坂口有望 / ZAZEN BOYS /サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / cinema staff / SiM / 女王蜂 / 水曜日のカンパネラ / SCANDAL / spike shoes / 曽我部恵一BAND / 竹内アンナ / 竹原ピストル / チャラン・ポ・ランタン / 月に吠える。 / つしまみれ / Dizzy Sunfist / TENDOUJI / 10-FEET / ドレスコーズ / 中村佳穂 / 西馬音内盆踊り / ニセ☆忌野清志郎(アラバキ公認) / 人間椅子 / The Birthday / the HIATUS / バレーボウイズ / ハンバート ハンバート / 藤原美幸(秋田民謡) / a flood of circle / フラワーカンパニーズ / 古市コータロー / THE BAWDIES / 真心ブラザーズの津軽フォーク村 / mahina / みちのくプロレス / 夢弦会(津軽三味線) / 武藤昭平 with ウエノコウジ / 村松徳一 / ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ) / ユアネス / UNISON SQUARE GARDEN / LUCKY TAPES / リーガルリリー / 緑黄色社会 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / Drop's / TOSHI-LOW(BRAHMAN、OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND)



9mm Parabellum Bullet -15th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI-

9mm Parabellum Bullet

ゲスト:斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN) / チャラン・ポ・ランタン / TOSHI-LOW×ウエノコウジ / 橋本絵莉子 / 東出真緒(BIGMAMA) / 山田将司×ホリエアツシ / 和嶋慎治(人間椅子) / 剣舞(みちのくプロレス) / 西馬音内盆踊り



2019年4月28日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者>

あいみょん / 赤い公園 / 浅井健一 & THE INTERCHANGE KILLS / iki orchestra / 石野卓球 / indigo la End / indischord / 打首獄門同好会 / ウルフルズ / 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会(OxNxDxA)arabaki special / 折坂悠太(合奏) / 川崎中学校吹奏楽部 / KAN / THE King ALL STARS -2019 ARABAKI MAXIMUM- / King Gnu / 崎山蒼志 / 佐藤タイジ&華純連 / 佐藤千亜妃 / 3人ピーズ / ZIGGY / SHISHAMO / s**t kingz / SHADOWS / SIRUP / 関取花 / ソウル・フラワー・ユニオン / Chara / TENDRE / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / 堂島孝平(荒吐親善大使) / ドミコ / TOMOVSKY / ネクライトーキー / No title / BARBEE BOYS / BURNOUT SYNDROMES / THE BACK HORN / Have a Nice Day! / BIGMAMA / ヒトリエ / the pillows -30th ANNIVERSARY CARNIVAL OF BUSTERS in ARABAKI- / 04 Limited Sazabys / PUSHIM / フレデリック / Base Ball Bear / ホリエアツシ / ポルカドットスティングレイ / マカロニえんぴつ / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY / 忘れらんねえよ柴田とLEGO BIG MORLヒロキのミラクルアコースティックユニット「タカヒロキ」 / 大宮エリー+キヨサク(MONGOL800 / UKULELE GYPSY)



堂島孝平とアラバキ・ニューブリード Presents 春のヒットスタジオ 磐越編

堂島孝平(Vo) / 藤井隆(Guest Vo) / 椿鬼奴(Guest Vo) / レイザーラモンRG(Guest Vo) / 岡本啓佑(Dr / 黒猫チェルシー) / 鹿島達也(B / 鹿の一族) / 八橋義幸(G / The Uranus) / 渡辺シュンスケ(Key / Schroeder-Headz) / sugarbeans(Key / Tommy & Sammy) / 真城めぐみ(Cho / ヒックスヴィル、HEA) / 伊沢麻未(Cho / Tommy & Sammy)



the pillows -30th ANNIVERSARY CARNIVAL OF BUSTERS in ARABAKI-

the pillows

ゲスト:佐々木亮介(a flood of circle) / 佐野元春 / 菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet) / JIRO(THE PREDATORS / GLAY) / 関根史織(Base Ball Bear) / 田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN) / TERU(GLAY) / ホリエアツシ(ストレイテナー) / 宮崎朝子(SHISHAMO)