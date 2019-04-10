直接FK弾を決めた久保建英（写真は4月6日のもの） [写真]=Getty Images

　2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第3節が10日に行われた。

　グループAでは北海道コンサドーレ札幌が鈴木武蔵のハットトリックと檀崎竜孔のプロ初ゴールで湘南ベルマーレを4－1で下した。ここまで無敗で首位に立つV・ファーレン長崎と横浜F・マリノスが対戦。シーソーゲームとなった試合は後半アディショナルタイムに翁長聖のゴールで長崎が追いつき、2－2のドローに終わった。

　グループBでは唯一の連勝スタートとなったベガルタ仙台が柏レイソルを2－1で下し3連勝を達成。FC東京は途中出場の久保建英の直接FK弾が決勝点となり、サガン鳥栖に1－0で勝利した。

　グループCではヴィッセル神戸が前半のうちに2ゴールを奪って大分トリニータに完封勝利。セレッソ大阪は3－0で名古屋グランパスに快勝した。

　全クラブが勝ち点3で並ぶグループDでは松本山雅FCとジュビロ磐田が対戦。中山仁斗の2ゴールなどで磐田が3－1で勝利した。清水エスパルスとガンバ大阪の一戦は、17分にG大阪の倉田秋が一発退場となったが、1－1のドローに終わった。

　結果は以下のとおり。

■ルヴァンカップ第3節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌　4－1　湘南ベルマーレ
横浜F・マリノス　2－2　V・ファーレン長崎

▼グループB
ベガルタ仙台　2－1　柏レイソル
FC東京　1－0　サガン鳥栖

▼グループC
ヴィッセル神戸　2－0　大分トリニータ
セレッソ大阪　3－0　名古屋グランパス

▼グループD
松本山雅FC　1－3　ジュビロ磐田
清水エスパルス　1－1　ガンバ大阪

■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位　札幌（勝ち点5／得失点差＋3）
1位　長崎（勝ち点5／得失点差＋1）
3位　湘南（勝ち点3／得失点差－2）
4位　横浜FM（勝ち点2／得失点差－2）

▼グループB
1位　仙台（勝ち点9／得失点差＋4）
2位　柏（勝ち点3／得失点差－1）
2位　FC東京（勝ち点3／得失点差－1）
2位　鳥栖（勝ち点3／得失点差－2）

▼グループC
1位　神戸（勝ち点5／得失点差＋2）
2位　名古屋（勝ち点4／得失点差－2）
2位　C大阪（勝ち点4／得失点差＋2）
4位　大分（勝ち点3／得失点差－2）

▼グループD
1位　磐田（勝ち点6／得失点差＋2）
2位　清水（勝ち点4／得失点差0）
2位　G大阪（勝ち点4／得失点差0）
4位　松本（勝ち点3／得失点差－2）

■ルヴァンカップ第4節対戦カード（24日）
▼グループA
長崎　vs　札幌
横浜FM　vs　 湘南

▼グループB
仙台　vs　鳥栖
FC東京　vs　柏

▼グループC
大分　vs　名古屋
C大阪　vs　神戸

▼グループD
清水　vs　松本
G大阪　vs　磐田