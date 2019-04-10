2019JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージ第3節が10日に行われた。
グループAでは北海道コンサドーレ札幌が鈴木武蔵のハットトリックと檀崎竜孔のプロ初ゴールで湘南ベルマーレを4－1で下した。ここまで無敗で首位に立つV・ファーレン長崎と横浜F・マリノスが対戦。シーソーゲームとなった試合は後半アディショナルタイムに翁長聖のゴールで長崎が追いつき、2－2のドローに終わった。
グループBでは唯一の連勝スタートとなったベガルタ仙台が柏レイソルを2－1で下し3連勝を達成。FC東京は途中出場の久保建英の直接FK弾が決勝点となり、サガン鳥栖に1－0で勝利した。
グループCではヴィッセル神戸が前半のうちに2ゴールを奪って大分トリニータに完封勝利。セレッソ大阪は3－0で名古屋グランパスに快勝した。
全クラブが勝ち点3で並ぶグループDでは松本山雅FCとジュビロ磐田が対戦。中山仁斗の2ゴールなどで磐田が3－1で勝利した。清水エスパルスとガンバ大阪の一戦は、17分にG大阪の倉田秋が一発退場となったが、1－1のドローに終わった。
結果は以下のとおり。
■ルヴァンカップ第3節
▼グループA
北海道コンサドーレ札幌 4－1 湘南ベルマーレ
横浜F・マリノス 2－2 V・ファーレン長崎
▼グループB
ベガルタ仙台 2－1 柏レイソル
FC東京 1－0 サガン鳥栖
▼グループC
ヴィッセル神戸 2－0 大分トリニータ
セレッソ大阪 3－0 名古屋グランパス
▼グループD
松本山雅FC 1－3 ジュビロ磐田
清水エスパルス 1－1 ガンバ大阪
■ルヴァンカップ第3節順位
▼グループA
1位 札幌（勝ち点5／得失点差＋3）
1位 長崎（勝ち点5／得失点差＋1）
3位 湘南（勝ち点3／得失点差－2）
4位 横浜FM（勝ち点2／得失点差－2）
▼グループB
1位 仙台（勝ち点9／得失点差＋4）
2位 柏（勝ち点3／得失点差－1）
2位 FC東京（勝ち点3／得失点差－1）
2位 鳥栖（勝ち点3／得失点差－2）
▼グループC
1位 神戸（勝ち点5／得失点差＋2）
2位 名古屋（勝ち点4／得失点差－2）
2位 C大阪（勝ち点4／得失点差＋2）
4位 大分（勝ち点3／得失点差－2）
▼グループD
1位 磐田（勝ち点6／得失点差＋2）
2位 清水（勝ち点4／得失点差0）
2位 G大阪（勝ち点4／得失点差0）
4位 松本（勝ち点3／得失点差－2）
■ルヴァンカップ第4節対戦カード（24日）
▼グループA
長崎 vs 札幌
横浜FM vs 湘南
▼グループB
仙台 vs 鳥栖
FC東京 vs 柏
▼グループC
大分 vs 名古屋
C大阪 vs 神戸
▼グループD
清水 vs 松本
G大阪 vs 磐田