s-ken、いとうせいこうがタッグを組んだ伝説的イベントの21世紀版“東京ニューソース”開催

s-kenといとうせいこうがタッグを組んでプロデュースする新たなイベント『TOKYO NEW SOURCE』が6月22日に青山にあるレストランバーCAY にて開催されることが決定した。



先月31年ぶりに復活した伝説のイベント『TOKYO SOY SOURCE』の首謀者S-kenと出演者のいとうせいこうで、その実験的な姿勢や”ストリート&ダンディー”な感性を未来に繋ぐという目的の下、今回『TOKYO NEW SOURCE』が新たに立ち上がることになった。



記念すべき第一回目は、現在ミュージックシーンの最前線で課題になっている、ヒップホップ、ポエトリーリーディング、スポークンワード、文学などジャンルの壁を越えて、新たな”言葉”と”音楽”の融合に挑む内容となっている。出演者も新旧混ざった豪華な顔ぶれで、s-ken、いとうせいこうはもちろん、町田 康&3S、SECRET COLORS 他、DJ には NAZWA!、young donuts、7e など新鋭アーティスト、詩人も多数登場する予定だ。



コメント



新たなソースが生まれることを夢想して / s-ken

”東京ソイソース2019”が3月16日終了した。 31年ぶりに熱狂の宴が幕を閉じると、去年の夏、いとうせいこうと対談した時、彼の予言に勇気づけられたとおり、冥土の土産どころか、復活どころか、未来につながるような熱き思いがますますうごめいてきた。 ”つどい””挑み””張り合い””まじりあい”浮上したストリート&ダンディーな”感性”と”グ ルーヴ”の種が、もし60年代のロンドンやキングストン、70年代のニューヨークのバワリー界隈やサウスブロンクスのように未来の東京にも芽生えたらどんなに刺激的なことか。 冥土の土産を胸に隠居し、好好爺として傍観者になることも出来るが、熱き思い断ち難く、晩年の名”画狂老人卍” の魂に感染したごとく希代のプロデューサーでもある、いとうせいこうと密談を重ねイベントを立ち上げることになった。 題して”東京ニューソース”(TokyoNewSource)、どこまで回を重ねられるかわからない が、新世代もソイソースの盟友たちもまじりあい、新たなソースが生まれることを夢想して、いとうせいこうと自らも挑み”見立て狂い”し、こころ恍惚になりしときは、”令和”の世代に未来を たくしたい。



ソースをジャムから / いとうせいこう

「我々はみなゴーゴリの『外套』から出てきた」というのはご存知ドストエフスキーの言葉だ が、自分は『東京ソイソース』から出てきたという自覚がある。当時はまだまともにラップ歌詞もなかったのではないか。しかし私はバンドの合間のDJプレイの中で、たぶんやたらに客を煽ったはずだ。

バンドの方にはじゃがたらやミュートビートがいて、つまりずっと仰ぎ見ていた人々だったから、自分は仲間に入れてもらえてうれしかったし、そこで新たに知りあった数奇者たちと様々なトライをすることともなった。

今回、その『東京ソイソース』の親玉であるS-kenとついに二十一世紀版のニューイベントを始めるとは、あの頃の自分なら信じないだろう。何が何だか意味がわからないに違いない。

だが私は、その過去の自分にこれだけは言っておかねばならない。「フックアップされた人間は、また誰かをフックアップする義務がある。それは極上の楽しみでもあるだろう。だから海のものとも山のものともわからない若者に、君はいつか賭けることになる。これがその第一歩だ」と。

まずは『ポエトリージャム』と銘打った。このポエトリーリーディングの宴には、まだまだ s-kenも私も出る。そこから徐々にバトンは渡され、次は必ず君の時代になる。





<ライブ情報>



『TokyoNewSource vol.1 〜Poetry Jam〜』

2019年6月22日(土)Restaurant Bar CAY (⻘山CAY)

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

料金:前売4000円 / 当日4500円(入場時1D 600円別途・要1オーダー)



チケット発売日:2019年4月20日(土)より発売開始

チケット取扱

ローソンチケット:https://l-tike.com/order/?gLcode=72537

(Lコード:72537)

CAY電話予約CAY:03-3498-7840(平日12:00〜20:00)

CAYメール予約:cayyoyaku@spiral.co.jp



※ローソンチケットから優先入場

(ローソンチケットのみ整理番号付、他先着整列順)

【席種】着席または立見(ご来場順 or 整理番号順の入場)or オールスタンディング







■出演者

・いとうせいこう is the poet

いとうせいこう(words)、Watusi(Ba)、會田茂一(Gt)、龍山一平(Key)、コバケン (Sax)、DUB MASTER X (PA) ●s-ken&prester john

スティーヴ エトウ(per)、角田隆太(Ba)、岡愛子(Gt)、矢代恒彦(key)



・町田康&3S

中村jizo敬治(Gt)&etc



・SECRET COLORS ※ゲストPoets:ID、GOMESS、toto (SUIKA)、向坂くじら (Anti-Trench) 三善出(vo,Gt)、小林洋(Ba)、1×2_6(vo,Key,sampler)、堀口隆司(Dr)



・DJ

NAZWA! (Watusi+Naz Chris)、young donuts、7e(ナナエ)、エンドウソウメイ





オフィシャルホームページ:

https://tokyonewsource.localinfo.jp/