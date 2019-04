突然少年「22歳のやくそく」MVにて家族や生まれ故郷、音楽仲間なども多数出演

来週4月17日に発売となる「突然少年」待望の1stフルアルバム『サンキュー・マイ・フレンド・アンド・マイ・ファミリー』より収録曲「22歳のやくそく」のMVが公開された。



西東京出身の4人組バンド「突然少年」が4月17日に1stフルアルバムをリリースする。



それに先立って今回のアルバム先行曲「22歳の約束」のMVの公開と同曲の先行配信が決定した。MVは映画や数多くのアーティストのMVを手がけてきた中村佳代監督を迎え、メンバーの家族や生まれ故郷、また音楽仲間なども多数出演したアットホームな雰囲気に仕上がっており、大切な友達との”やくそく”を唄った今回のミディアム・ナンバーにピッタリな映像となっている。









また、同曲の先行配信もスタートした。Apple MusicやSpotifyでも視聴可能となっている。





<リリース情報>



突然少年

『サンキュー・マイ・フレンド・アンド・マイ・ファミリー』

発売日:‪‪2019年4月17日(水)‬‬

定価:1800円+税

レーベル:P-VINE



=収録曲=

1. サマータイムストレンジャー

2. 22歳のやくそく

3. ゴーバックホーム!!

4.(ぼくの)町

5. ひとり

6. 火ヲ灯ス

7. 50歳

8. 太陽の仕業

9. ヤングマガジン



同アルバムより先行曲「22歳の約束」

配信はこちらから。

http://smarturl.it/totsuzen1st



<ライブ情報>



‪2019年4月11日(木)‬‬下北沢BASEMENT BAR【35AD】(w/SEVENTEEN AGAiN/bulbs of passion/Mr. Seaside)

‪‪2019年4月14日(日)‬‬西永福JAM【こよなく尊き者たち】 (w/‪‪午前3時‬‬と退屈/17歳とベルリンの壁 )

‪‪2019年4月18日(木)‬十三ファンダンゴ【突然少年企画「スタンディングスティックス」~十三シングルコイルvol.2】(w/PK shampoo / SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

‪‪2019年4月20日(土)新宿NINE SPICES【SEMENTOS presents「サンキューガッツ」】(w/SEMENTOS/MEAT EATERS/quizkid)

2019年4月26日(金)静岡TOAST BRO【TOASTED TWO】(w/qujaku)

2019年4月28日(日)江ノ島オッパーラ【泣き虫戦隊エノシマックス】(w/ニトロデイ/betcover!!/Mom/リツキ/クレマチス)

2019年4月29日(月)下北沢SHELTER【1st ED 『ヴァージン・スーサイズ』発売記念♡東京初期衝動処女達の春休み】(w/東京初期衝動)

2019年5月3日(金)高知CARAVAN SARY【Higher Ground】(w/マタノシタシティー/Bomb Head-307/SAFARI-LiFE)

2019年5月5日(日)南堀江Socore Factory / 南堀江Corner Stone Bar【ぷにぷに音楽祭2019】(他、出演者多数)

2019年5月11日(土)神戸空港島多目的広場 【COMING KOBE19】(他、出演者多数)

2019年5月12日(日)下北沢ERA 【she might be swimmer×ERA pre.”SUPER FOLK SONG"】(w/she might be swimmer / 逃亡くそタわけ / SUMMERMAN)

2019年5月19日(日)桜島多目的広場野外ステージ【WALK INN FES! 2019】(他、出演者多数)

2019年5月25日(土)【Shimokitazawa SOUND CRUISING 2019】(他、出演者多数)

‪‪2019年6月8日(土)‬‬@千日前ユニバース【ヤングタイガー 2019 ~千日前虎の穴・猛虎躍動編~】(w/崎山蒼志/錯乱前戦/ザ・ジュアンズ 他)

2019年8月4日(日)@岐阜県可児市文化創造センターala【ROCK FILL JAM in ala 2019】(他、出演者多数)



突然少年HP:suddenlyboyz.tumblr.com