KOHH、ワンオクTakaとのコラボ曲の360°全方位MVフルバージョン公開

KOHHがTaka(ONE OK ROCK)を客演に迎えた楽曲「I Want a Billion feat. Taka(ONE OK ROCK)」のMVフルバージョンを本日YouTubeにて公開した。



この曲はKOHHが今年2月にリリースしたニューアルバム『Untitled』に収録された楽曲。



同MVはリリース当日より1週間限定で渋谷109に設置された、MX4D®モーションシートとVRヘッドセットを使用して鑑賞できるイベントブースにてフルバージョンを鑑賞することができた。Youtubeではショートバージョンが公開されていたが、今回待望のフルバージョンがYouTubeで解禁となる。



映像は360°カメラで撮影されており、グリッドに四方を囲まれた6つのフロアを上下に移動しながら全方位から鑑賞でき、まるで作品の中に入り込んだような感覚に陥る、臨場感溢れる映像演出を体感できる作品となっている。









<リリース情報>







KOHH

『Untitled』

配信中



=収録曲=

01. ひとつ

02. Imma Do It

03. I Want a Billion feat. Taka

04. Fame

05. まーしょうがない

06. いつでも

07. Okachimachi

08. Leave Me Alone

09. Im Gone

10. ロープ