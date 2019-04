ローリングストーン誌選、最新ストリーミング必聴アルバム

ソランジュの望郷アルバム、Ex-Hexのガレージロック祭り、Danger Mouseとカレン・Oのぶっ飛びコラボレーションなど、ローリングストーン誌がおすすめする、先月リリースされた最新必聴アルバムを紹介。



1. ソランジュ『ホウェン・アイ・ゲット・ホーム』

ソランジュは、昔の思い出をお守りのように肌身離さず持ち歩いている。それがあることで、彼女、そして私たちも前に進むためには地に足をつけることがどんなに大事か、確かめている。『ホウェン・アイ・ゲット・ホーム』で彼女は、生まれ故郷ヒューストンの過去と未来が並んだ、心休まる思い出たっぷりのアルバムを作り上げ、自らのルーツに敬意を表した。全19曲、トータルで40分という一風変わった形式で、彼女は短いながらも力強いメッセージを伝えている。曲の半分以上が3分未満。それぞれがソランジュのキャンヴァスの上で、まるで水彩画のように溶け合っている。さらに面白いのは、このアルバムはパンク並みの短さであるにも関わらず、決して急ぎ足ではないということだ。事実、黒蜜のようにゆったり流れ、テンポアップするときでもBPMはほんのわずか上がる程度だ。どの瞬間も、どのビートも、あらゆるサンプル、あらゆる音色がすべて丁寧に構築され、整然と並べられている。ソランジュにとって、これが彼女の創造力の基本形なのだ。――Brittany Spanos







2. ジェニー・ルイス『On the Line』

南カリフォルニアの子役スターはライロ・カイリーというバンドと組んで、2000年代を代表するシンガーソングライターとしてデビュー。一時期オマハのインディーズシーンに手を染めたこともあったが、最終的にはスタート地点に戻ってきた。いかにもロサンゼルスらしい堂々とした歌いっぷりは、4枚目のソロアルバム『On the Line』でも健在。70~80年代の正統派ロックの響きと21世紀のサイケデリックなひねりがあちこちに散りばめられ、なんとも荘厳なサウンドだ。楽曲もあっぱれ。特定の年齢に達した女性ならではの、輝かしい過去を経験した視点で書かれている――彼女も成長したものだ――そこからがらり一転、開眼して禅めいた語りへと移り、詩的な表現が次々現れる。その中のひとつは、「真っ赤なポルシェのコンヴァーチブルをレンタルして/ダルースから来たいつも眠そうな詩人と」北へ向かって旅に出る、というもの(「Heads Gonna Roll」)。実存主義的な空想を掻き立てくれるではないか。――Will Hermes







3. Stella Donnelly『Beware of the Dogs』

Donnellyの語るようなやさしい歌声と辛辣なジョークは、Jonathan Richmanやベル・アンド・セバスチャンに始まり、コートニー・バーネットやFree Cake For Every Creatureにいたる、インディーロックの真の語り部の誇り高き血統を思い起こさせる。音楽的には、The SoftiesのようなK Recordsアーティストの鬼気迫る魅力と、Ivyのようなカクテルアワーの甘美さを備えている。だが『Beware of the Dogs』は、それ自体が完成されたアルバムだ。ボヘミアンな20代に彼女自身が経験した痛みや喜び、不安を次々と並べているが、どれも100点満点。――Jon Dolan









4. Todd Snider『Cash Cabin Sessions Vol.3』

Todd Sniderは最高にイカした奴だ――歌詞はカミソリのようにシャープで情け容赦なく、ユーモアたっぷりで、驚くほど温かい――だから、この素朴なアコースティックアルバムを出したのは正解だ。いきなりギャクで先制攻撃をかまし(Vol.1、Vol.2などない)、人間味あふれるお決まりのジョークが続く。もちろんトランプもネタにされている。たとえば「Talking Reality Television Blues」は、ボブ・ディラン(「Talking John Birch Society Blues」および「Talking World War III Blues」を参照)や、さらにさかのぼってウディ・ガスリーにオマージュをささげた1曲だが、ミルトン・バールのTV番組「Texaco Star Theatre」のセリフを引用し、MTVやFox News、『アプレンティス』風のアレンジを加え、トーキングブルースのスタイルを再構築している。――Will Hermes







5. Ex-Hex『Its Real』

「アンジー、君はそんなに強いの?/手放してもいいっていうの?」 甘いエレキギターの響きにのって、Mary Timonyが問いかける。Ex-Hexの最新アルバムからの1曲は、ミック・ジャガーばりの激しい、堂々としたパフォーマンスで(いや、彼以上かも)、新たなロックンロールのアンジー像を完成させた。Ex-Hexのセカンドアルバムは、全盛期のストーンズやデビューアルバム『Rips』同様、一貫してガレージロック一辺倒。デビューアルバムに続いてこのアルバムも、シャングリラスからブロンディ、スレーター・キニーへ、そしてEx-Hexと続く系譜を受け継いでいる。――Will Hermes







6. カレン・O&Danger Mouse『Lux Prima』

カレン・OとDanger Mouseは初のコラボアルバム『Lux Prima』について、「共通のゴール地点」と表現している。聞いた限りでは、彼らのゴール地点は宇宙のようだ。全9曲のアルバムは、2人のロックの感性にあふれたミルキーウェイを下る、贅沢な宇宙旅行。カレン・O独特の角が立ったヘヴィーな声が、Danger Mouseのキラキラした空間サウンドと融合した作品だ。――Brittany Spanos







7. ケイト・ブッシュ『The Other Sides』

アメリカ人の心の友で、コラボレーション仲間のプリンス同様、ケイト・ブッシュも多作の時期に抱えきれないほどの傑作をレコーディングした。理由は定かではないが、なぜかこれらの作品がアルバムに収録されることはなかった。そしてついに、これらの音源がひとつにまとめ上げられた。全34曲、その中にはB面曲、リミックス、アルバムに収録してもよさそうな曲、そして一風変わったカバー曲など――アヴァンギャルドなソングライターの、最もゴージャスで、豪華絢爛で、胸の内をさらけ出し、超ブッとんだ音源も含まれている。――Will Hermes









8. オムニバス『Nigeria 70』

コンピレーションアルバム『Nigeria 70』の第1弾は、フェラ・クティやキング・サニー・アデのファンには新鮮だった。彼らはカルチャーアンバサダーとして、ナイジェリアのサウンドを国外へ広め、1980年代のアメリカとイギリスで、ファンキーなポストパンク・ディスコ世代の音楽通をあっと言わせた。『Nigeria 70』第1弾は彼ら2人をはじめ、リジャドゥ・シスターズ、ビクター・ユーウェイフォ、そして神秘的なウィリアム・オンイェイバーなどの楽曲が盛りだくさん。数十年後のリバイバルブームで注目されるようになった、、知られざる大御所たちだ。第3弾はこの当時を再度振り返りつつ、他の時代の楽曲も収録している。――Will Hermes







9. キース・リチャーズ『トーク・イズ・チープ:30周年デラックスエディション』

1988年、リチャーズはストーンズのスケジュールの合間を見計らって、自らX-Pensive Winosと命名した一流バンドとスタジオにこもった。メンバーはギターにワディ・ワチェル、キーボードにイヴァン・ネヴィル、ドラムにスティーヴ・ジョーダン。蓋を開けてびっくり、ソロ活動とは無縁だった60年代最後の生き残りのソロデビューアルバムではなく、音楽の歴史をたっぷり凝縮した、ゆったり響くアルバムが完成した。今回のデラックスエディションでは、ボーナストラック6曲を収録。当時のメンバーたちは、かなり楽しくやっていたようだ。――Jon Dolan







10. The Mekons『Deserted』

カリフォルニア州ハイデザートには、ロックの歴史の宝庫だ。カントリーロックのスター、グラム・パーソンズの遺体は、ここで友人たちによって火葬された。アイルランド出身のバンドは、この土地でかの有名なアルバムを名付け、ジャケット写真を撮影した。そして、アシッドでキメたジム・モリスンは、ここで映画を撮影した。そして今、The Mekonsが――愉快で、物知りで、皆から愛されるイギリスのパンク・カントリー・レゲエ・ロックの末裔――『Deserted』というアルバムで先人たちの仲間入りを果たした。ジョシュア・ツリーのほど近くでレコーディングされたこのアルバムは、砂漠の中に身を任せ、時代に即したサバイバルのメタファをそこかしこにちりばめている。――Will Hermes