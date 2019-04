SKE48関東ツアー全力すぎる東京公演を詳細レポート【画像31点】

2月からスタートしたSKE48の関東ツアー、4月8日、9日には江戸川区総合文化センターにて東京公演が開催された。今回は4月8日に行われた公演の詳細レポートを撮り下ろしの写真とともにお送りする。



4月8日、江戸川区総合文化センターにて「SKEBINGO!PRESENTS SKE48コンサート炎の関東ツアー2019~みなさん長らくお待たせしました~」東京公演が開催された。



開演時間の19時前、冷たい雨の降る東京の体感気温は8度。だが、一歩会場内に入ると、そこはむせかえるような熱気に溢れていた。



影ナレは大学受験に専念するため昨年4月から休業していた後藤楽々。復帰後、初のライブ出演となる後藤が「盛り上がる準備はできてますか〜?」と煽ると会場も大きな声援で返す。



1曲目は『パレオはエメラルド』。ライブの鉄板曲で一気に会場をSKE48色に染めにかかる。大場美奈の煽りを挟んだ後は『オキドキ』。メンバーの「みんな、一緒に!」に合わせて会場は「オ!キ!ド!キ!」の大合唱。早くもボルテージは最高潮まで高まる。その後、菅原茉椰、高柳明音、荒井優希とメンバーが代わる代わる会場を煽りながら、『コケティッシュ渋滞中』『前のめり』『無意識の色』とシングル曲を連続投下。7曲を休憩を挟まずパフォーマンスした。



開演から約25分経ったところでようやく挟まれた最初のMCではさっそくその激しいセットリストが話題に。この日が今回のツアー初参加となる内山命が「辛い辛いとは聞いていたけど、(最初の7曲で)鬼のように汗をかいた」と語ると、同じく初参加の惣田紗莉渚も「すごい辛いセットリストだとは聞いてたけど、ファンの方に助けられてリハーサルより楽しんでできた」と語る。



MCコーナーの後半では春にちなんで、最近始めた新しいことを語る場面も。後藤楽々と太田彩夏がこの春から大学生になったことを報告すると会場からは暖かい拍手が送られた。後藤が「入試の時、朝の5時ぐらいまで電話で彩夏ちゃんの勉強を手伝った」と振り返ると、太田も「大学に受かったのは楽々のおかげで」と感謝しきりだった。



8曲目から始まったユニットコーナー、最後の曲『残念少女』が終わると突如場内が暗転。先ほどまで『残念少女』を歌っていた熊崎晴香、鎌田菜月の悲鳴が聞こえる中、ステージの明かりがつくと、そこには頭に大きな包丁(もちろん偽物)が刺さった谷真理佳が倒れていた。江戸川コナンに扮した後藤楽々と、毛利小五郎に扮した内山命が登場し、『名探偵コナン』のショートコントが始まる。



今回のライブの主催は今年1月から4月まで毎週月曜日深夜に放映されていた『SKEBINGO! ガチでお芝居やらせて頂きます!』チーム。日本テレビならではの演出に会場は笑いに包まれる。『名探偵コナン』の挿入歌、『キミがいれば』を全員で歌った後は、そのままSKEBINGO!ブロックに突入した。



メンバーの着替えを待つべく高柳明音の『マジカル・ラジオ』が大歓声に迎えられ一夜限りの復活を果たした後、今回のツアーで毎回演じられている「BINGO!ライブ連続ツアー小説 プロ派遣OL彩姫」の第3話が開幕。内山命(会長役)、大場美奈、熊崎晴香、荒井優希、鎌田菜月、竹内彩姫、末永桜花(6人ともOL役)、谷真理佳(課長役)、北川綾巴(最後のナレーション)が唐辛子や蜂の子を食べたりと、体当たりのコントで会場を盛り上げた。



16曲目のダンス曲を挟んだ後は再び、SKE48らしい全力ライブに戻る。20曲目『恋を語る詩人になれなくて…』ではあまりの激しさに江籠裕奈の靴が片方脱げるハプニングも……。そして最後の曲は『神様は見捨てない』。昨年末に発売されたSKE48の最新シングル『Stand by you』に収録されている全員歌唱曲をしっとりと歌い上げ本編を閉じた。



会場が一体となった大SKE48コールに背中を押されて登場したアンコール開け、お揃いのTシャツ姿に着替えたメンバーは『バンザイVenus』『アイシテラブル!』と再びライブ鉄板曲を投下する。最後の最後まで気を緩めないのがSKE48。会場も絞り出すような「アイラブユー!」「アイシテル!」の絶叫で、メンバーの全力パフォーマンスに応える。



2曲を終えた後のMCでは「炎の関東ツアー」の追加公演をサプライズ発表。5月9日岐阜・長良川国際会議場、5月29日愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールと関東を飛び出した特別公演にファンからは大きな歓声が上がった。



メンバーが一人ひとり感想を言う場面では、後藤楽々が「今日は休業あけてから初めてのライブでした。アイドルをしてると、アイドルという道を選択してなかったら、どういう人生になってたかなって思うことっていっぱいあるんですけど、ライブで『楽々ちゃーん』っていう声援をいただくと、こんな自分でも誰かのためになれてるんだなってすごく感じられて、そういうのを感じられるだけでもアイドルになった意味があるなって思いました」と語ると、谷真理佳が「私もそれが言いたかった」と便乗。「絶対ウソ!」とメンバーから総ツッコミに合うも、最後は「SKE48のライブって最高!」と締め、会場から納得の拍手を浴びた。



最後、大場美奈が「今日来ていただいている皆さんがこの日のことを思い出して、幸せだったなって思ってもらえるように。この会場を一歩外に出た時も、私たちのことを愛おしいと思ってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思います」と語った後、歌ったのは『手をつなぎながら』。SKE48初のオリジナル公演の曲でこの日のライブを締めた。



なお、炎の関東ツアーは今後、4月12日に埼玉ウェスタ川越、4月26日に神奈川県民ホールでも開催予定だ。



SKEBINGO!PRESENTS

SKE48コンサート炎の関東ツアー2019

~みなさん長らくお待たせしました~

4月8日、9日 東京/江戸川区総合文化センター 大ホール セットリスト

出演:北川愛乃、北川綾巴、野村実代、荒井優希、内山命、江籠裕奈、太田彩夏、大場美奈、白井琴望、惣田紗莉渚、高柳明音、竹内彩姫、古畑奈和、鎌田菜月、熊崎晴香、後藤楽々、末永桜花、菅原茉椰、高畑結希、谷真理佳



M0 OVERTURE

M1 パレオはエメラルド ALL

M2 オキドキ ALL

M3 コケティッシュ渋滞中 ALL

M4 前のめり ALL

M5 無意識の色 ALL

M6 12月のカンガルー ALL

M7 Stand by you ALL

〈MC〉

M8 恋愛禁止条例 大場、野村、菅原

M9 てもでもの涙 北川綾、高柳

M10 10クローネとパン 古畑、北川愛、荒井、内山、末永

M11 逆転王子様 江籠、後藤、太田

M12 記憶のジレンマ 惣田、竹内、高畑、白井

M13 残念少女 熊崎、谷、鎌田

M14 キミがいれば ALL

M15 BINGO! ALL

〈SKEBINGO!ブロック〉

〈MC〉

M16 ダンス曲 ALL

M17 チキンLINE ALL(-北川綾)

M18 Gonna Jump ALL

M19 ピノキオ軍 ALL

〈MC〉

M20 恋を語る詩人になれなくて… ALL(-北川綾)

M21 夏よ、急げ! ALL(-北川綾)

M22 神様は見捨てない ALL

EN1 バンザイVenus ALL

EN2 アイシテラブル! ALL

〈MC〉

EN3 手をつなぎながら ALL