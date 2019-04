三浦大知、シングル『片隅 / Corner』と映像作品 2タイトル同時発売決定

三浦大知の通算25枚目となるニューシングル『片隅 / Coner』が6月12日に発売されることが発表された。



同曲はモデル、作曲家として活躍するKōki,によって作曲されたもの。また収録曲の「片隅」は、4月10日より放送される日本テレビ系新水曜ドラマ『白衣の戦士!』の挿入歌として起用される。



また、ドラマ初回放送終了後の4月11日午前0時より、各音楽配信サイトにて「片隅」がパッケージに先駆けて先行配信されるとのこと。加えて、今回のシングルリリース発表に際して、三浦大知とKōki,からのコメントも寄せられている。



更に、シングルの発売日となる6月12日には、先月終了したばかりの全国29会場39公演のONE ENDツアーのファイナル(3月13日大阪城ホールでの公演)を収録したLIVE DVD & Blu-ray「DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール」も同時発売される。



三浦大知よりコメント

「初めてこの楽曲を聴いた時、美しく、繊細で、深い切なさと大きな愛を感じるメロディだなと思いました。Kōki,ちゃんは真っ直ぐで芯があってとても素敵で、今回一緒に音楽を作る事ができてすごく嬉しかったです。」



Kōki,よりコメント

「この度は楽曲を選んで下さり、大変感激しています。この楽曲はハイトーンボイスで実力のあるアーティストの方に歌っていただけるのを熱望して書いていた曲でしたので、三浦大知さんに歌っていただけて本当に嬉しいです。三浦さんの声がとても好きなので、自分の曲に息を入れて頂き光栄です。三浦さんは、とても穏やかで優しさに溢れているイメージでした。1番最初にお会いさせて頂いた時に、既に仮ボーカルを入れて下さっていて、目の前で聞いた時、甘い優しい声に鳥肌が立ちました。」





<リリース情報>



三浦大知

25thシングル『片隅 / Corner』

2019年6月12日(水)発売

CD+DVD:1500円(+税)

CD+Blu-ray:2000円(+税)



「片隅 / Corner」各ショッピングサイト

https://avex.lnk.to/MIURADAICHI_Katasumi_CD



『DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール』

LIVE DVD & Blu-ray

2019年6月12日(水)発売



<2DVD+2CD>6800円(+税)

<Blu-ray+2CD>7800円(+税)



DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール」各ショッピングサイト

https://avex.lnk.to/MIURADAICHI_ONE_END_DVD



・配信情報







三浦大知

「片隅」

配信開始日時:2019年4月11日(木)AM0時より

各音楽配信サイト

https://avex.lnk.to/MIURADAICHI_katasumi





