「舞台 PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice」に、アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズと同じく常守朱役で花澤香菜、禾生壌宗役で榊原良子、ドミーネーター役で日高のり子が声で出演する。

本作ではアニメの脚本を務める深見真が舞台用に書き下ろした完全オリジナルストーリーを展開。常守朱は一係の指揮を執る監視官、禾生壌宗は公安局局長で、ドミーネーターは厚生省公安局の監視官と執行官に与えられる銃器だ。

Production I.G監修のもと、TVアニメ1期、劇場版で総監督を務めた本広克行が演出を手がける「舞台 PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice」は、4月18日から30日まで東京・日本青年館ホール、5月3日から6日まで大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演。なお5月6日17時開演の千秋楽公演は、全国62カ所の会場に生中継されることが決まっており、ライブビューイングチケットの先行抽選販売は、4月14日23時59分まで受け付けている。

「舞台 PSYCHO-PASS サイコパス Virtue and Vice」

東京公演

日程：2019年4月18日（木）～4月30日（火・祝）

会場：日本青年館ホール

大阪公演

日程：2019年5月3日（金・祝）～5月6日（月・祝）

会場：森ノ宮ピロティホール

スタッフ

演出：本広克行

脚本：深見真

ストーリー監修：Production I.G

制作：ソニー・ミュージックエンタテインメント、ポリゴンマジック

主催：舞台「サイコパス」製作委員会

キャスト

九泉晴人：鈴木拡樹

嘉納火炉：和田琢磨

井口匡一郎：中村靖日

蘭具雪也：多和田任益

相田康生：小澤雄太

後藤田希世：町井祥真

大城奏人：池田純矢

三島慎吾：高橋光臣

目白一歩：山崎銀之丞

(c)サイコパス製作委員会(c)舞台「サイコパス」製作委員会