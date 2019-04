8月に茨城・国営ひたち海浜公園で計5日間にわたって開催される野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回ラインナップに加わったのは、阿部真央、androp、OKAMOTO'S、木村カエラ、GOOD4NOTHING、グッドモーニングアメリカ、GLIM SPANKY、ゴスペラーズ、SILENT SIREN、四星球、SCANDAL、ストレイテナー、dustbox、ナオト・インティライミ、Nothing's Carved In Stone、Nulbarich、THE BACK HORN、Hump Back、フジファブリック、Base Ball Bear、ポルカドットスティングレイ、ももいろクローバーZ、夜の本気ダンス、Little Glee Monster、locofrank、ROTTENGRAFFTY、忘れらんねえよの27組。フェスのオフィシャルサイトでは、本日4月9日から4月15日19:00までチケットの第3次抽選先行予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019

2019年8月3日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

2019年8月4日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

2019年8月10日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

2019年8月11日(日・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

2019年8月12日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者(日割り未定)>

阿部真央 / androp / 打首獄門同好会 / エレファントカシマシ / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / 感覚ピエロ / KEYTALK / 木村カエラ / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / GOOD4NOTHING / グッドモーニングアメリカ / クリープハイプ / GLIM SPANKY / ゴスペラーズ / SILENT SIREN / 四星球 / SUPER BEAVER / SCANDAL / ストレイテナー / dustbox / ナオト・インティライミ / Nothing's Carved In Stone / Nulbarich / the HIATUS / THE BACK HORN / Hump Back / フジファブリック / Base Ball Bear / ポルカドットスティングレイ / ももいろクローバーZ / MONGOL800 / 夜の本気ダンス / LiSA / Little Glee Monster / locofrank / ROTTENGRAFFTY / 忘れらんねえよ / and more