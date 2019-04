ワンダフルボーイズ最新アルバムより2本MV公開、あいみょんからのコメントも

Sundayカミデ率いるバンド、ワンダフルボーイズが、メジャーデビューアルバム『We are all』を発売する。



様々なアーティストへの楽曲提供やサウンドプロデュースを手掛けるSundayカミデ率いるバンド「ワンダフルボーイズ」が明日4月10日にメジャーデビューアルバム『We are all』を発売する。同時に、アルバム収録曲「CULTURE CITY」、「LOUVRE」のshort MVも公開された。



最近の彼らのテーマとして掲げられ「私たちが1つになるためにどうすれば良いのか考えていこう」という想いが込められたアルバムタイトルと収録楽曲に加え、Sundayカミデの代表曲でもある「君が誰かの彼女になりくさっても」を含む全10曲収録されたアルバムとなっている。











アルバム発売に合わせて、Sundayカミデがサウンドプロデュースを務めて親交のあるあいみょんからコメントが寄せられた。アルバム特設サイトでは、ナイツ塙、CHAI、漫画家宮川サトシなどからのコメントも続々と公開されている。



また、2019年4月14日の東京・下北沢BASEMENTBAR、2019年4月21日大阪・心斎橋Live House Pangeaにてアルバムリリースパーティ公演を行うことも決まっている。



・あいみょんからのコメント

ワンダフルボーイズが生み出す楽曲は、オレンジの夕方を踊ってるみたいな気分なる。

エモーショナルの落とし穴に落ちてしまう。なんだか1人で居ることが急に寂しくなる。何も難しくなくて、優しく身体に響く。

「君が誰かの彼女になりくさっても」、大名曲です。あー。誰かと繋がっていたいなぁ。ずっとずっと。不器用に。シンプルに。





<配信情報>



ワンダフルボーイズ

New Album 『We are all』

発売日:2019年4月10日(水)

価格:2500円+税



1. CULTURE CITY

2. We are all

3. 君が誰かの彼女になりくさっても

4. LOUVRE

5. 天王寺ガール

6. エビバリスウィング

7. サンセット通り

8. TOUR

9. Somewhere

10. A special song





<ライブ情報>



ワンダフルボーイズ

『We are all』リリースパーティ

2019年4月14日(日)東京・下北沢BASEMENT BAR(昼・夜2部制)

2019年4月21日(日)大阪・心斎橋Live House Pangea(昼・夜2部制)



■公式サイト

ビクターアーティストページ:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026410.html

オフィシャルHP:http://www.wonderfulboys.net/

アルバム特設サイト:http://weareall.wonderfulboys.net/