ラウドロック？　ピコリーモ？　進化を続けるPassCodeの真なる姿

独自路線を開拓する孤高のグループ、PassCodeのインタビューをお届けする。



4月3日にPassCodeがメジャー2ndアルバム『CLARITY』をリリースした。前作『ZENITH』はラウドロックに振り切れた内容で、「PassCodeはアイドルなのか? バンドなのか?」という論争が巻き起こったが、『CLARITY』はそこからさらに一歩深く踏み込んだ内容となった。従来のラウドな路線を突き進むわけではなく、かといってアイドルらしいポップな作品になったわけでもない。様々なサウンドを盛り込みつつも、作品としてのクオリティは過去最高と言える。



ここまでくると、PassCodeを既存のジャンルに当てはめるのはもはや適切ではない。4人はPassCodeというグループとして、誰もが足を踏み入れたことのない領域へと突き進んでいるのである。



今回は今田夢菜と大上陽奈子の2人を迎え、最新作の話を中心に、去年開催された過去最大規模の全国ツアーの話、お茶の間までパスコサウンドの片鱗を届けることとなったDMM.comのCMの話など、グループの現在地について語ってもらった。



―まず、去年のツアー「Taking you out TONIGHT! Tour 2018」について聞かせてください。



大上陽奈子(以下、大上):一昨年の「ZENITH TOUR 2017」は壁を乗り越えるためのツアーだったんですけど、去年のツアーはそれよりももっとラフな感じで回れたと思います。初日の東京で「あ、このツアーは大丈夫だな」って思えましたね。追加公演を含めて全部で20本っていう今までで一番長いツアーだったので、全部が全部楽しいツアーっていうわけにはいかなかったんですけど、回ってよかったなと思えました。





大上陽奈子(Photo by Shingo Tamai)



―ちゆなさん(今田)はいかがでしたか?



今田夢菜(以下、今田):「無事に終わってよかったな」っていうぐらいしか感想が思い浮かばないんですけど、「ZENITH TOUR 2017」のときと同じで、気付いたら終わってたって状態だったので、全公演ちゃんと終わってよかったなって思います。





今田夢菜(Photo by Shingo Tamai)



―ファイナルのZepp DiverCity公演はすさまじいライブでした。ちゆなさんの声も腹の底から湧き上がってくるような迫力があって。



今田:確かに、あの日はそれまでとは気持ちが変わった感じでしたね。



―ひなさん(大上)はどうでしたか?



大上:Zepp DiverCityは2年半ぶりの場所で、当時は自分たちの黒歴史として残ってるぐらい悪い印象が強かったんですよ。客席に花道を作ったのにそれでもお客さんがまばらに見えたり(笑)、ライブ自体も出来が悪くて。でも、今回はステージに出ていった瞬間に人がたくさんいたことにまず感動しました。このツアーは初めてセトリの軸を変えずに組んでいたので、あの日はそれまでの集大成って感じがしましたね。



―あのツアーで得たもの、気付いたことってありますか?



大上:これまでは「自分は歌が好き、踊るのが好き」っていう気持ちでパフォーマンスをすることが多かったんですけど、あのツアーから「観に来てくれている人たちのために歌いたい」って思うようになりました。今までは誰かのためじゃなくて、ただそうすることが好きだから歌ってたっていうことに気付いたんです。でもそうじゃなくて、いつも観に来てくれる人とか、地方で「ずっと待ってた!」って言ってくれる人を見て、「こんなに応援してくれる人がいるなら、この人たちのために歌ったり踊ったりしたいな」って。



―「自分の歌を届けたい」と強く思うようになったんですね。ちゆなさんはどうですか?



今田:ここ最近のライブは、自分のことに必死しすぎてお客さんの顔をしっかり見れてなくて。でも、ファイナルでやっとお客さんの顔を少し見れるようになって、「あ、こんなに楽しそうにしてくれてんねや」って思ったのが一番印象深かったです。ツアーが始まってから公演のたびにいろんなところから人が来てくれて、その集大成が東京で、それを楽しみに待ってくれてた人がこんなにいたんやなってみんなの顔を見て気付かされました。



―なぜファイナルでお客さんの顔を少し見られるようになったんですか。



今田:なんでなんですかね(笑)。あの日は「見れる!」って思ったんです。



大上:あの日はお客さんのボルテージがすごかったですよね。「この日を待ってました!」って感じが最初から伝わってきて、「熱っ!」って思いました。



―「KISSの花束」のイントロが鳴ったときの絶叫もすごかったですよね。



大上:すごかった!! イヤモニを付けてても声が届きました。そういう反応を狙ってたのでよかったです。





―そして年が明けてびっくりしたのが、ちゆなさんがシャウトとナレーションを担当したDMM.comのCMです。何か反応はありましたか?



今田:友だちからLINEがきたぐらい(笑)。「叫んでるの、夢菜じゃない?」って。画面の隅にちょっとだけ名前が載ってたから、普段あまり連絡がない子からもLINEがあったり。



―自分では見なかったんですか。



今田:2回ぐらいしか見てないです(笑)。



大上:え~っ!? めっちゃ見た!



―めっちゃ見ましたよねえ。



今田 夢菜は普段あまりテレビを見ないんですけど、その頃は家族が楽しみにしてたからわりとお家でテレビがついてて。それでも2回ぐらいしか見てない。



―あのCMを見ないで過ごすことのほうが難しいのに。あの曲のレコーディングはどうでしたか?



今田:楽しみながら録れました。でも、ナレーションに関しては友だちから「ぶりっ子すんな」って言われました。ナレーションはシャウトするよりも全然緊張しました。ニコニコしながらじゃないとあんな声でぇへんし。



大上:ニコニコしながらアレ言ったん?(笑)



今田:頭の中に雲を浮かべながらナレーションした(笑)。



大上:私が初めてCMを見たのは家で別の用事をしてるときで、画面を見てなくてもCMが流れた瞬間、「これや!」って分かりました。たった15秒の間でもシャウトと音だけでPassCodeの色がめっちゃ出てるんやなって。声は夢菜ちゃんのシャウトだけやけど、友だちからめっちゃ連絡がありました。



今田:へぇ~。



大上:「これ、絶対パスコやんな!」って。



―Twitterでの反応もすごかったですよ。「誰だ、これ」「PassCodeっていうんだ」「YouTubeで聴いたけど、けっこう好きかも」みたいなツイートがたくさんありました。



大上:(手を叩きながら)やったぁ!



―そして、1年8カ月ぶりとなる新作『CLARITY』がリリースされたわけですが、アルバムの話の前に、これまでに発表した楽曲の中で、サウンド面で2人が最もPassCodeらしいと感じる曲はなんですか?



大上:私は「MISS UNLIMITED」ですね。PassCodeは「音が重たい」とか「ラウド」っていうふうにメディアに取り上げられることが多いんですけど、ピコリーモの要素もすごく重要で。「MISS UNLIMITED」はまず、ゲーム音で始まるのが自分たちらしいと思うし、ポップな曲かと思いきや、急にシャウトが入ったり、あとは南(菜生)と高嶋(楓)の機械っぽいラップパートもあって、自分たちの個性がたくさん生かされてると思います。私たちのコンセプトをあの1曲が表しているような気がしますね。





南菜生(Photo by Shingo Tamai)





高嶋楓(Photo by Shingo Tamai)



今田:夢菜は「AXIS」ですね。PassCodeの歌詞って英語が多くてバンドの音が強いから、PassCodeは”強い”イメージだと思ってて。そこから考えてパッと思い浮かんだのが「AXIS」です。







―これまでの作品と比べたときに『CLARITY』ってどういう作品だと思いますか。



大上:南の言葉を借りると、『ZENITH』がモノクロだとしたら、『CLARITY』はカラフル。『ZENITH』は攻め攻めで、白と黒で構成されているイメージがあったんですけど、今回はそれぞれの曲に色があるし、全部の曲が違うジャンルだから、1曲目から通して聴くと楽しいと思います。ライブに関してもガラッと雰囲気を変えられそうな曲が増えたので、それはすごくいいなと思います。







今田:今回は気持ちが軽くなった気がする。『ZENITH』は重たーくて、「オラオラ~」って感じやったけど、『CLARITY』は、ふわ~、ぽろーん、ころーん、みたいな。でも、聴きやすくなったけどPassCodeの色もちゃんとあるし、「PassCodeはこういうこともできるんや」っていう曲もあると思います。





―それにしても、このアルバムは「horoscope」以降の後半はずっとエモいですよね。



大上:エモいです! めっちゃ! 最後の「WILL」は歌詞もけっこう好きで。PassCodeって社会に反抗していくような歌詞が多いから、ライブでもその曲の世界観を出すために険しい顔で歌ったりするんですけど、これは珍しくすごく前向きな歌詞なので、「やっと前向きに踊れる……!」っていう喜びが(笑)。



―ざっくりわけると、『ZENITH』の歌詞は<感情・衝動・運命>みたいな力強いイメージだけど、『CLARITY』は<愛・夢・希望>っていう明るさがありますよね。特に愛という単語は『ZENITH』では全く出てこないけど、今回は多い。これだけ歌詞の世界観が変わると歌い方も変わると思うんですが。



大上:変わりますね。今まではレコーディングで「とりあえず必死で」とか「全力で歌って」って要求されることが多かったんですけど、今はもっと試行錯誤するようになったし、曲や歌詞の内容に合わせていろんな表情や感情で歌えるようになったのがうれしいです。平地さんはここ1年ぐらいで、私たちに前向きな曲を歌わせるのもいいなと思うようになったらしくて。



―ちゆなさんのシャウトも気持ちの乗せ方が大きく変わってるはずですよね。ポジティヴな感情に乗せるシャウトってあまりない気がするし。



今田:確かに。でも、「地獄に落ちろ」ほどじゃないけど、気持ち的にはネガティヴな感情を持ちながら叫ばないとああいう声はあまり出ないから、歌詞の和訳を見て、その言葉の重さによって気持ちを変えてます。



大上:確かに、「ハッピー!」って思いながらあの声が出ても怖いよなあ(笑)。



今田:そう(笑)。



―作品を重ねるごとにシャウトがパワーアップしてますよね。



今田:それは全然実感ないです(笑)。『CLARITY』が完成してから、レコーディングとライブでドラムを叩いてくれてるKidzさん(MY FIRST STORY)が、「今回のシャウト、好き」って言ってくれて。そのときに「シャウト変えたやろ?」って言われたけど、別に変えてないし、そのときそのときに出てくるものが全てだから、自分では全然進化を感じなくて。成長してるんですかね?



―してると思いますよ。



大上:だって、最近はずっと英語でシャウトしてるけど、3年ぐらい前だったら考えられへんかったよな(笑)。



今田:確かに。できなくて泣いてた(笑)。



大上:「パンツ!」とか「乱世、レディーゴー」って叫んでたのに(笑)。



今田:「ドラえもん!」とか言ってた気ぃする(笑)。



大上:言ってた言ってた(笑)。「ドーナツ、イェー!」とか(笑)。



今田:そう考えたら、成長してるか。



―逆に、ひなさんのヴォーカルを聴いていてちゆなさんは何か思うことはありますか?



大上:何か思う~?(笑)



今田:めっちゃ思う。ヴォーカルは、「horoscope」が一番心にドーンときた。あと、歌は関係ないんですけど、ライブ中の陽奈子の表情を見てると、こっちが恥ずかしくなるぐらいイキってるなあって(笑)。あれを見ると元気出る(笑)。



大上:ええ~っ!?(笑)



今田:いやでもほんまに、「ここまでステージでできるんや!」って思うし、うらやましい。最近はライブ中にメンバーの顔を見る余裕もなかったけど、こないだちょっと見てみたら「陽奈子、こんな表情するようになったんか、あはは~」って(笑)。



大上:それ、馬鹿にしてるやろ!(笑)。陽奈子、そんなイキってたんか(笑)。



今田:イキってるし、ちょっとセクシーさ出そうとしてんのかなって(笑)。



大上:「出そうとしてる」ってことは、出てないってことやん! めっちゃ恥ずいやん!



今田:出てる出てる! でも、ホンマ、うらやましいと思う。



―まさかライブ中にそんなことを思われていたとは(笑)。



大上:知らなかったですねえ(笑)。自分がそんなに入り込んでるとも思わなかったし、それを見られてるとも思わなかった(笑)。前よりはその曲に合った表情をしようとは思ってはいますけど、まさかそんなことになってたとは。



今田:でも、客席から見たらあれぐらいが丁度いいんやろなって。近くで見ると……ふふふ。



―やっぱり、ちょいちょい馬鹿にしてますよね?(笑)



大上:ね! ね!(笑)



今田:いや、ホンマ、うらやましいんやで!? 純粋に「すごいな」「いいな」って思うんですけど、そう思う半面、「クスっ」てなっちゃう。



―言わんとしてることは分かります! PassCodeのスタッフの方も、最近のメンバーは表情が豊かになって、つい表情を追っちゃうって言ってましたよ。



大上:うれしい。そういう意味では高嶋が一番変わったと思います。



今田:うん、変わった。



大上:前までは、ほんわかした表情か無表情が多かったんですけど、最近はカッコいいところもチラホラ現れて現れてて。練習中もメンバーの表情が見えるんですけど、「あ、かえちゃん(高嶋)、カッコいい」って思うことが増えました。あと、仕草。メジャーになってからソロの振りが自由になることが多くて、はじめはみんな苦戦してたんですけど、最近は特にかえちゃんがカッコいいなって思うことが増えました。



―ちゆなさんはかっぴさん(高嶋)についてどう思ってますか。



今田:陽奈子と同じです。DVDを観てると一番変化したなって思う。多分、前も楓なりに努力してたと思うけど、今は表情の幅が広がって「ああ、すごい」って思います。



―では、やちいさんについてはどうでしょう。



大上:やちいは前から持ってた「感情を出す」っていう力がもっと伸びたと思いますね。煽ってるときの自由度がさらに増してて、やちいのライブ写真を見ると、「このポーズ、何!?」って思うことが多くて、「めちゃ自然にいろんな動きしてるんやな」って感じがしますね。メンバーの中で一番体が自由に動いてる感じ。



―ちゆなさんはどうですか?



今田:いい意味で爆発したなって思います。自分を見せるのがうまい。「ここでこうしたらカッコいい」っていうのをちゃんと自分で考えられてるし、その種類が豊富やなって思います。





―このアルバム以降、PassCodeはどうなっていくんですかね。



大上:表現の幅がもっと広がりそうなので、ライブにもっとメリハリがつきそうやなってすごく感じます。『ZENITH』の頃は、アルバムの曲ばっかりやってると同じ流れになっちゃったり、ライブの雰囲気を変えるためにどの曲を入れるかけっこう悩んでたんですけど、これからはもっと自然にそういうことができるのかなって。アルバムと同じようにライブもカラフルになるんじゃないかなーって思います。



―個人的な目標は何かありますか?



大上:私は歌でもっと飛び抜けたいと思ってます。「歌、いいよ」とか「歌唱担当だよ」って言われることが多いんですけど、そう言われるのが逆に悔しくて。もちろん、うれしくもあるんですけど、まだ飛び抜けてはいないんですよね。ライブのあとに悔しい思いをすることがすごく多くて……とりあえず、飛び抜けたい!



―「TRICKSTER」なんてすごくカッコいいですけどね。



大上:最近は自信満々で歌うようにしてるんですけど、最初のころは「声出るかな?」とか「オートチューン外さんかな?」とか不安になりながら歌ってたので、そういうのを払拭したいです。



―最近は気持ちよく突き抜けてる感じがしますよ。



大上:ああ、うれしいです。自信を持って歌ってたらいつの間にか飛び抜けるようになるのかもしれないですね。



―ちゆなさんはどうですか?



今田:夢菜は……シャウトに関して誰にも負けたくない。それぐらいです。



―誰にも負けたくないとは言いつつ、他の人のシャウトは聴いてないんですよね?



今田:そう(笑)。



―となると、その「誰にも」が意味するところは何でしょうね。



今田:みんなが認めてくれたらそれでいい。



―まだ認めてもらえているとは思えないですか。



今田:認められたっていうのをどうやって感じられるのかはわからないですけど……「うわぁ~、すっご~」って思われたい。



―今でも十分思われてますよ?(笑)。そして、このアルバムでもっと思われますよ?



今田 じゃあ、もっともっと思われたい(笑)。





■PassCode

2016年メジャーデビュー。その楽曲の方向性は、バンドサウンドをベースにスクリーモ、メタルコアなど変幻自在の楽曲群を擁し、シャウト・スクリームが異彩を放つ。2018年、2年連続となるSUMMER SONIC 2018(東京・大阪)やVans Warped Tour Japan 2018など多くの大型ロックフェスに出演。さらにイギリスのJPU Recordsよりアメリカ・ヨーロッパ・カナダで海外デビュー盤を発売。新曲「Taking you out」は全世界累計6億5,000万DLのスマホゲーム最新作『アスファルト9:Legends』(フランス・ゲームロフト社)とのコラボレーションMVを制作。国内外ともにロックファンやアイドルファンから絶大な支持を獲得している。2019年、自身初となるZepp Tour開催を発表。

https://passcode-official.com





