吾峠呼世晴原作によるアニメ「鬼滅の刃 兄妹の絆」の上映延長が決定した。

「鬼滅の刃 兄妹の絆」は、TVアニメ「鬼滅の刃」の第1話から第5話をもとに構成した特別上映版。3月29日より全国11劇場にて2週間限定で上映されており、小規模公開作品を対象にしたミニシアターランキングで2週連続1位を獲得した。

なお上映延長を記念し、4月12日より全国11劇場にてアニメのビジュアルを使用したポストカードを来場者特典として配布する。TVアニメ「鬼滅の刃」はTOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11ほかにて放送中。

TVアニメ「鬼滅の刃」

放送情報

TOKYO MX：2019年4月6日より毎週土曜23:30～

とちぎテレビ：2019年4月6日より毎週土曜23:30～

群馬テレビ：2019年4月6日より毎週土曜23:30～

BS11：2019年4月6日より毎週土曜23:30～

読売テレビ：2019年4月8日より毎週月曜25:59～

熊本放送：2019年4月10日より毎週水曜25:58～

広島テレビ：2019年4月10日より毎週水曜26:09～

福岡放送：2019年4月10日より毎週水曜26:24～

新潟放送：2019年4月10日より毎週水曜26:27～

メ～テレ：2019年4月10日より毎週水曜26:29～

高知さんさんテレビ：2019年4月11日より毎週木曜25:25～

テレビ愛媛：2019年4月11日より毎週木曜25:30～

長野朝日放送：2019年4月11日より毎週木曜25:55～

静岡放送：2019年4月11日より毎週木曜26:03～

福島中央テレビ：2019年4月11日より毎週木曜26:14～

札幌テレビ：2019年4月11日より毎週木曜26:34～

四国放送：2019年4月12日より毎週金曜25:56～

ミヤギテレビ：2019年4月12日より毎週金曜25:59～

長崎国際テレビ：2019年4月12日より毎週金曜25:59～

岡山放送：2019年4月13日より毎週土曜26:20～

AT-X：2019年4月8日より毎週月曜日21:00～

配信情報

AbemaTV：2019年4月6日より毎週土曜23:30～

dTV：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

dアニメストア：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

Amazonプライム・ビデオ：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

dアニメストア for Prime Video：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

FOD：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

バンダイチャンネル：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

GYAO!：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

ニコニコ生放送：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

ニコニコチャンネル：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

ひかりTV：2019年4月8日より毎週月曜23:30～

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン：松島晃

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

脚本制作：ufotable

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、竹内香純、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

制作プロデューサー：近藤光

アニメーション制作：ufotable

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

冨岡義勇：櫻井孝宏

鱗滝左近次：大塚芳忠

錆兎：梶裕貴

真菰：加隈亜衣

玄弥：岡本信彦

産屋敷耀哉：森川智之

案内役・白髪：井澤詩織

案内役・黒髪：悠木碧

鋼鐡塚：浪川大輔

鎹鴉：山崎たくみ

お堂の鬼：緑川光

手鬼：子安武人

特別上映版「鬼滅の刃 兄妹の絆」

上映劇場

札幌シネマフロンティア、新宿バルト9、シネ・リーブル池袋、横浜ブルク13、川崎チネチッタ、TOHOシネマズららぽーと船橋、MOVIXさいたま、ミッドランドスクエアシネマ、梅田ブルク7、ufotable CINEMA、T・ジョイ博多

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable