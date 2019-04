人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に声優として緒方恵美さんが出演することが9日、明らかになった。緒方さんは第9話の大和アレクサンダー(アレク)回に登場するアレクの母・ヴィクトリアを演じる。

第7話の西園寺レオ回では、若井友希さんがレオの姉で双子のゆらり役、澁谷梓希さんが同じく双子のきらり役として出演。青山穣さんが父・飛利歌、進藤尚美さんが母・ノンをそれぞれ演じることも発表された。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。

新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のテレビアニメ版が放送中で、3話ごと全4編の劇場編集版が上映されている。第3章「III レオ×ユウ×アレク」が13日、第4章「IV ルヰ×シン×Unknown」が5月4日に上映される。