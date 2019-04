TVアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に登場する新たなキャラクターと担当キャストが発表された。

「KING OF PRISM」シリーズの最新作となる「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、TVアニメのオンエアに先がけて、3話ごとにまとめた全4章の劇場編集版を順次公開している。このたび発表されたのは、劇場編集版の第3章「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク」にあたる、TVアニメ第7話、第9話に登場するキャラクターだ。西園寺レオにフィーチャーした第7話では、レオの双子の姉・ゆらり役を若井友希、きらり役を澁谷梓希が務め、父・飛利歌役を青山穣、母・ノン役を進藤尚美が担当する。第9話では大和アレクサンダーのエピソードを展開。アレクサンダーのパワフルな母・ヴィクトリアを緒方恵美が演じる。

併せて第3章の場面写真も解禁。海水浴を楽しんでいる一条シン、太刀花ユキノジョウ、レオの様子や、トレーニングで汗を流すアレクサンダーの姿などが収められた。劇場編集版「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク」は4月13日に公開される。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」

TVアニメ放送情報

テレビ東京、テレビ愛知:毎週月曜日25:35~放送中

テレビ大阪:毎週月曜日26:05~放送中

BSテレ東:2019年4月10日(水)より毎週水曜日24:30~

劇場編集版

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

公開中

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

2019年4月13日(土)公開

KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

2019年5月4日(土)公開

